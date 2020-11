Black Friday: solo per poche ore gli occhiali unisex con filtro luce blu in offerta con il 48% di sconto

I dispositivi elettronici, che siano televisori, smartphone, computer o tablet, sono parte integrante della nostra vita, ma passare ore e ore davanti a questi device può comportare diverse problematiche, in primis per i nostri occhi.

Infatti, tutti i display LCD di tipo LED si basano su una retroilluminazione che utilizza, per l'appunto, delle lampade LED, dotate di uno spettro di emissione con una componente predominante di blu e di frequenze vicine all'ultravioletto. L’esposizione prolungata a questo tipo di luce può avere ripercussioni sul normale equilibrio sonno-veglia e provocare disturbi frequenti a livello oculare, come bruciore, secchezza oculare, arrossamento e una sensazione generalizzata di occhi affaticati. Nel lungo termine, poi, l'esposizione alla luce blu determina l’invecchiamento dei tessuti oculari, per cui anche cristallino, vitreo e retina possono subire tale processo.

Per proteggerci dai danni dall'esposizione alla luce blu dei dispositivi elettronici un'ottima soluzione è quella di indossare degli occhiali dotati di lenti neutre con filtro per luce blu, ideali per chi non ha problemi di vista ma vuole comunque proteggere i propri occhi da questi effetti nocivi. Grazie alle offerte del Black Friday Amazon, solo per poche trovi gli occhiali con filtro per luce blu marcati Cyxus in offerta a soli 16,00€, con il 48% di sconto.

Questi occhiali sono realizzati con lenti in policarbonato ad alta tecnologia (TR90) ricoperte da una pellicola impermeabile di grado nanometrico e una pellicola dura; il TR90 è un materiale polimerico a memoria molto leggero, che riduce così il carico sul ponte del naso e sulle orecchie rendendo gli occhiali adatti ad un uso prolungato, ma anche molto resistente agli urti. Inoltre, sono dotati di un telaio a doppia vite, che rende gli occhiali solidi, flessibili e stabili, e le lenti sono resistenti, impermeabili e antiriflesso.

Perfetti per proteggere gli occhi dai danni della luce blu e prevenire mal di testa e insonnia associati, gli occhiali di Cyxus sono dotati di certificaizone FDA, CE e RoHS e di una garanzia a vita, con rimborso del 100% e un ottimo servizio clienti.

