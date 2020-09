Olio Essenziale di Tea Tree in offerta solo per oggi con il 43% di sconto

Grazie all'evento "Offerte di Settembre", solo per oggi trovi su Amazon l'olio essenziale di Tea Tree in offerta a 8,49 €, con il 43% di sconto. Scopriamo tutte le proprietà e le caratteristiche di questo olio essenziale puro e multifunzione.

Il tea tree oil è un olio essenziale che viene estratto dalla lavorazione delle foglie della pianta del Tè e dalle innumerevoli proprietà benefiche, tanto da essere un vero e proprio must have da avere sempre a portata di mano. Il tea tree oil, infatti, è un antibatterico, antivirale ed antimicotico naturale, efficace contro l'acne, le infezioni, i funghi, le punture di zanzara, la dermatite seborroica e molto altro ancora.

Il tea tree oil di LDREAMAM viene realizzato utilizzando solo le foglie più pregiate della pianta del Tè ed è un prodotto puro, naturale, vegano e cruelty free.

Ideale per la cura della pelle mista o grassa e impura, ma perfetto anche come olio profumato/aroma per il diffusore, per donare freschezza alla stanza o anche da inalare, l'olio di tea tree può essere utilizzato davvero in tantissimi modi; eccone alcuni:

per la pelle - mescolato con olio di calendula o con Aloe Vera è un efficace emolliente da tamponare sul viso; diluiscilo con olio di jojoba e applicalo sui brufoli, o aggiungi quattro cucchiai di argilla verde, un cucchiaino di miele e tre gocce di olio essenziale di tea tree diluite in mezzo cucchiaino di olio di jojoba per una maschera viso contro la pelle grassa e impura.

Massaggi – quest'olio ha un effetto rinfrescante sulla pelle, molto utile per rilassare il corpo; se miscelato con olio di mandorle dolci o olio di oliva è utile contro dolori reumatici e muscolari

Capelli - aggiungine alcune gocce al tuo shampoo per purificare la cute e contrastare i capelli grassi . Inoltre, nutre i capelli e combatte dermatite, forfora e pidocchi.

Repellente - versa quattro gocce di tea tree oil nel brucia essenze per allontanare insetti e zanzare.

Purificante - in caso di riniti, bronchiti, raffreddore, febbre e tosse, versa da 10 a 20 gocce di questo olio essenziale in acqua calda per fare dei suffumigi, così da liberare e disinfettare le vie respiratorie; diffuso tramite caloriferi, diffusori o filtri aiuta a depurare l'aria della casa rendendo l'ambiente pulito e sano.

Essendo un olio essenziale puro e concentrato, basterà utilizzare poche gocce di tea tree oil diluite con un olio vegetale, per evitare che il contatto con la pelle provochi irritazioni: la proporzione corretta è di circa 20 gocce (o 1ml) di olio essenziale per ogni 100ml di olio vegetale. Gli oli vegetali migliori con cui miscelarlo sono: cannella, chiodi di garofano, cipresso, eucalipto, lavanda, noce moscata, menta piperita, rosmarino e timo.

Inoltre, è bene eseguire un test di tollerabilità prima del primo utilizzo, utilizzarlo tenendolo lontano da occhi, mucose e zone delicate, non ingerirlo e consultare un medico o un’ostetrica prima dell'uso durante la gravidanza.

