Solo per oggi, l'olio di ricino puro biologico per la cura di ciglia, sopracciglia e capelli, in offerta con il 40% di sconto

Solo per oggi, trovi su Amazon l'olio di ricino puro e biologico marcato Luckyfine in offerta a 7,19 €, con il 40% di sconto.

L’olio di ricino è un grasso vegetale molto denso, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Ricinus communis, ricco di vitamina E e caratterizzato da un elevato contenuto di acido ricinoleico (fino al 90%), un acido grasso insaturo che conferisce all’olio di ricino le sue naturali proprietà. Dall’azione antibatterica ed anti-fungina, l’olio di ricino presenta anche una buona quota di antiossidanti ed ha una notevole affinità con la cheratina, principale costituente di peli, capelli ed unghie, ed è utilizzatissimo nella cura dei capelli sfibrati e secchi, per la sua azione nutriente, rinforzante e lucidante, e per stimolare la crescita e conferire volume e forza alle ciglia.

L’olio di ricino di Luckyfine è un prodotto 100% puro e naturale, coltivato biologicamente e pressato a freddo senza conservanti aggiunti; utilissimo per la cura di capelli, ciglia e sopracciglia nonché per rinforzare le unghie, l'olio di ricino può essere utilizzato sul cuoio capelluto, per aiutare a prevenire e riparare la perdita dei capelli, per stimolare la crescita di capelli e per il trattamento di follicoliti, forfora e infezioni. Inoltre, stimola la crescita di ciglia e sopracciglia, nutrendole e rinforzandole, ammorbidisce e nutre la pelle, idrata e rinforza le unghie, ed è anche un ottimo olio da massaggio.

Adatto a tutti i tipi di capelli e pelle, l'olio di ricino può essere anche utilizzato per idratare la pelle del viso, per ammorbidire le cuticole e per dare luminosità. Basta applicare 2-3 gocce di olio e massaggiare delicatamente, ma è importantissimo utilizzarlo quotidianamente e con costanza, essendo un prodotto naturale.

Inoltre, l'olio di ricino di Luckyfine è confezionato in una bottiglia da 30ml in vetro ambrato, che protegge il prodotto dall'azione dei raggi UV, e fornita di contagocce, e nella confezione sono presenti anche 5 scovolini applicatori per ciglia e sopracciglia.

Consigli di utilizzo

Per i capelli - aggiungi qualche goccia di olio di ricino allo shampoo, al balsamo oppure a maschere e impacchi. Per un trattamento d'urto, applica l’olio di ricino dalla radice alla punta, massaggiando delicatamente la cute, poi pettina i capelli per distribuire bene l’olio , avvolgili in un asciugamano caldo e lascia riposare per almeno 30 minuti. Infine, risciacqua con acqua tiepida.

