Il kit di igiene orale Oral-B con spazzolino elettrico Pro700 e idropulsore Waterjet in offerta con il 53% di sconto

Solo per oggi, trovi su Amazon il kit di igiene orale Oral-B Oral con spazzolino elettrico ricaricabile Pro700 e idropulsore Waterjet in offerta a 69,99€, con il 53% di sconto.

Il kit di igiene orale Oral-B è un sistema di pulizia che si prenda cura di denti e gengive combinando l’intensa azione pulente dello spazzolino elettrico Oral-B Pro700 con l’idropulsore Waterjet. In questo kit, infatti, sono inclusi un sistema di pulizia idropulsore Waterjet, uno spazzolino elettrico ricaricabile Pro700, 4 testine Oxyjet per l'idropulsore e 2 testine di ricambio per lo spazzolino.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 700 offre una pulizia davvero efficace: la testina rotonda avvolge ogni dente per una pulizia superiore, in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, mentre la speciale testina 3D White rimuove le macchie superficiali e lucida i denti, per un sorriso bianco sin dal primo giorno.

L’idropulsore Oral-B Waterjet è stato ideato per migliorare la salute delle gengive, riuscendo a pulire anche sotto il bordo gengivale, ed offre un’esperienza di pulizia davvero personalizzata, grazie alla regolazione della pressione e alle 2 modalità di pulizia: il getto d’acqua singolo offre una pulizia mirata, pulendo delicatamente gli spazi interdentali per rimuovere i residui di cibo, mentre il getto d’acqua multiplo stimola e massaggia delicatamente le gengive.

Se sei alla ricerca di un sistema di pulizia che si prenda cura di denti e gengive, il kit di igiene orale di Oral-B con spazzolino elettrico Pro 700 e idropulsore Waterjet è la scelta ideale e, grazie all'offerta Amazon, è in vendita ad un prezzo super scontato: non lasciartelo scappare!

Scoprilo in offerta su Amazon