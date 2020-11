Black Friday: gli orologi per uomo e donna marcati Ice-Watch in offerta fino al 54% di sconto

Coloratissimi, originali e super glam, gli orologi Ice-Watch sono in offerta per pochi giorni a prezzi davvero convenienti!

Grazie alle offerte anticipate per il Black Friday, per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon gli orologi uomo e donna marcati Ice-Watch in offerta con sconti fino al 54%.

Ice-Watch è un marchio belga leader nel settore dal 2007, che produce orologi trendy e colorati; molteplici stili e materiali per orologi unici, il cui concetto colorato, incentrato sulla moda e accessibile è la perfetta espressione di un marchio internazionale, intergenerazionale e interculturale. Minimalista, sportivo, urbano, colorato, glamour, romantico: tu quale scegli?