L'orologio da donna al quarzo di Yosimi in offerta a soli 15,87€

Un orologio elegante e femminile in offerta ad un prezzo eccezionale per un periodo limitato di tempo

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon l'orologio da donna marcato Yosimi in offerta a a soli 15,87€, con il 53% di sconto. Questo orologio da donna è dotato di un movimento al quarzo giapponese PC21 per misurazioni precise, di un cinturino a maglia milanese in acciaio inox, comodo e trendy, e di un quadrante color argento, decorato con zaffiri sintetici e con un vetro resistente ai graffi e agli urti.

All'interno del quadrante, poi, i numeri 6 e 12 sono particolarmente grandi, così da rendere la lettura facile e veloce, e l'orologio di Yosimi è anche resistente all'acqua, ma è meglio evitare di immergerlo in acqua calda o in mare, poiché il vapore acqueo e l'acqua salata potrebbero corrodere ed influenzare le prestazioni dell'orologio.

Elegante, luminoso e alla moda, questo orologio è una perfetta combinazione di funzionalità ed estetica, è coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati per qualsiasi motivo di 30 giorni e dalla sostituzione per problemi di qualità di 12 mesi, e viene inviato in una elegantissima scatolina con fiocco, che lo rende perfetto anche come idea regalo. Inoltre, con l'acquisto di questo orologio riceverai anche un pannetto per la pulizia, un manuale di istruzioni e 1 cinturino di ricambio.

