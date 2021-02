L'orologio Unisex Invicta Pro Diver in offerta con il 66% di sconto

Un orologio classico ed elegante perfetto per sottolineare ogni tipo di stile

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon l'orologio unisex Invicta 9204 Pro Diver in offerta a 51€, con il 66% di sconto.

La filosofia di Invicta è quella di creare orologi di alta qualità, con design particolare: questo bellissimo orologio unisex fa parte della collezione Pro Diver, una linea di orologi rivolta all'innovazione e focalizzata sulla qualità e sulla personalità del marchio. Elegantemente classici e costruiti con sicura abilità, gli orologi Pro Diver presentano meccanismi interni forgiati con variazioni di movimenti intensi, che donano prestazioni accurate e durature nel tempo.

Invicta Unisex 9204 Pro Diver è un orologio dalle alte performance in grado di soddisfare anche i gusti più particolari. Inoltre, questo orologio si caratterizza per:

la cassa in acciaio inossidabile da 37 millimetri con quadrante blu protetto da vetro minerale;

alimentato da un accurato movimento al quarzo;

cinturino in acciaio inossidabile da 18 millimetri;

resistente all'acqua fino a 200mt (20 bar di resistenza alla pressione dell'acqua).

Inoltre, nella confezione sono inclusi una scatola Invicta gialla, perfetta anche in caso di idea regalo, e un manuale di istruzioni.

Grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, ogni orologio è prodotto e testato in maniera meticolosa per assicurare gli standard più alti. I movimenti ridotti al minimo, una tecnica di placcatura in oro e una costruzione ottima rendono Invicta Unisex 9204 Pro Diver un orologio elegante e tecnicamente impeccabile.

Scoprilo in offerta su Amazon