Pan Zuppo: il miglior panettone 2021 in offerta a un prezzo speciale

Natale si avvicina, e con lui arriva anche l'immancabile voglia di panettone. Dolce simbolo delle feste natalizie e perfetto da gustare durante le fredde giornate invernali, il panettone è oggi disponibile in tantissime varianti diverse, da quelle più tradizionali fino alle proposte gourmet.

Tra queste spicca indubbiamente il Pan Zuppo, un dolce che nasce unendo tradizione e creatività, prodotto dalla celebre pasticceria Fabio e Gianni con una doppia lievitazione naturale molto lenta e ricercato in tutta Italia.

La particolarità che lo contraddistingue sta nella bagnatura, che lo rende soffice e gustoso, e negli ingredienti selezionati che lo rendono un prodotto di alta qualità, sinonimo di freschezza e genuinità.

Inoltre, per un periodo limitato di tempo puoi trovare il panettone Pan Zuppo da 850gr in offerta a 23,00€ con uno sconto del 30%. Lievito madre, bagnatura ai vini dolci o al rum, uvetta australiana o gocce di cioccolato fondente: questi gli ingredienti degli speciali Panettoni Artigianali della Pasticceria Fabio e Gianni in offerta a prezzo scontato: approfittane subito!

Le varianti disponibili in offerta sono:

Pan Zuppo al Rum

Con una lievitazione naturale e molto lenta, questo panettone Pan Zuppo è ricco di gocce di cioccolato fondente e si caratterizza per la sua deliziosa bagnatura al rum!

INGREDIENTI: Farina00, tuorlo d'uova, burro, zucchero, cioccolato fondente, latte in polvere, sale, lievito naturale, aromi naturali, emulsionante E471, destrosio. Bagnatura interna 18% circa: zucchero, acqua e rum al 16%.

Pan Zuppo alle Uvette