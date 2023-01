Le pantofole da donna UGG in offerta solo per oggi fino al 45% di sconto

Solo per oggi, puoi trovare le pantofole da donna Oh Yeah di UGG in offerta su Amazon con uno sconto fino al 45%. UGG è una marca che non ha bisogno di presentazioni e le iconiche scarpe che produce sono amatissime perché capaci di unire la massima comodità ad uno stile sempre unico e originale.

Oh Yeah è un’evoluzione della ciabatta Fluff Yeah, pensata per il caldo, e presenta una silhouette a fasce. Realizzata in soffice montone e con una versatile suola utilizzabile anche fuori casa, proprio come l’originale, è altrettanto pratica e si abbina alla perfezione a qualsiasi capo, dai vestiti ai jeans. Perfette da accostare a un paio di jeans bianchi e un top a righe, a un vestito colorato di media lunghezza o a short tagliati e una T-shirt oversize, queste pantofole donna sono l’ideale anche da indossare in casa, per un comfort wear che non vuole rinunciare allo stile.

Inoltre, le pantofole Oh Yeah si caratterizzano per la forma open toe, che permette al piede di respirare, la chiusura slip-on con cinturino elastico e grafica UGG, la tomaia in pelle di pecora, la soletta e l’interpola in montone, la suola in gomma sagomata e il tacco da 3,81cm.



Scoprile in offerta su Amazon.it