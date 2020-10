La piastra per capelli Remington Pro-Sleek & Curl in offerta a meno di 25€ con il 52% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon la piastra per capelli Pro-Sleek & Curl di Remington in offerta a 23,75€, con il 52% di sconto.

La piastra Pro-Sleek & Curl di Remington ti lascia la libertà di decidere quale look preferisci. Lisci ed eleganti o ricci e ribelli? Con Sleek & Curl tutto è possibile. Grazie ai lati smussati, infatti, questa piastra liscia e arriccia i capelli, regalandoti look sempre differenti.

Le piastre lunghe e strette (110 mm) permettono poche ma efficaci passate sui capelli, mentre i bordi curvi donano ai capelli una rotondità naturale; i bordi zigrinati, inoltre, fanno si che la ciocca rimanga in posizione tra le piastre senza che i capelli si incastrino.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono la piastra per capelli Pro-Sleek & Curl di Remington possiamo trovare:

temperatura regolabile da 150° a 230°C;

funzione Turbo Boost di riscaldamento rapido, per raggiungere la temperatura massima in 15 secondi;

spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo;

funzione di blocco della temperatura, che ne previene il cambio accidentale durante lo styling;

piastre extra lunghe da 110mm con rivestimento in ceramica di ultima generazione, per un maggiore scorrimento sui capelli ;

design con punte arrotondate, per realizzare in modo semplice e veloce capelli lisci o mossi con un solo prodotto;

o con un solo prodotto; display digitale, su cui è visibile la temperatura scelta;

custodia resistente al calore;

voltaggio universale;

cavo girevole.

Pro:

- maneggevole e facile da utilizzare;

- economica ma di qualità;

- si scalda velocemente;

- dà ottimi risultati anche sui capelli corti.

Contro:

- in alcuni modelli, le due piastre non combaciano perfettamente, risultando poco efficienti sui capelli fini.

