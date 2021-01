La piastra digitale per capelli in ceramica di Revamp in offerta con il 45% di sconto

Una piastra digitale in ceramica con bordi arrotondati per lisciare e arricciare i capelli con risultati professionali

Per un periodo limitato di tempo, grazie alle offerte di Amazon, puoi trovare la piastra per capelli Revamp Progloss Digital in offerta a 54,99€, con il 45% di sconto.

Progloss Digital è una piastra per capelli professionale marcata Revamp, marchio londinese che, combinando scienza e moda, ha creato una gamma di prodotti per lo styling che regalano capelli come dal parrucchiere comodamente a casa. La piastra per capelli in ceramica digitale Revamp Progloss dona capelli lisci e luminosi in una sola passata ed è l'ideale per uno styling rapido e un risultato come dal parrucchiere, senza effetto crespo. In più, grazie ai bordi arrotondati, ti permette di creare boccoli morbidi che durano tutto il giorno senza danneggiare i capelli.

Tra le caratteristiche più utili e apprezzate di questa piastra possiamo trovare:

tecnologia di styling che esalta i tuoi capelli senza effetto crespo rendendoli lisci, ricci o creando onde in una sola passata;

piastre ioniche liscianti in ceramica arricchite con cheratina, argan e olio di cocco per consentire uno styling versatile e lucentezza ai capelli;

arricchite con cheratina, argan e olio di cocco per consentire uno styling versatile e lucentezza ai capelli; adatta a tutti i tipi di capelli, incluse le extension o le parrucche;

display digitale che cambia colore in base alla temperatura: giallo per temperature basse (indicate per capelli fini), arancione per medie (indicate per capelli normali) e rosso per alte (indicate per capelli spessi);

che cambia colore in base alla temperatura: giallo per temperature basse (indicate per capelli fini), arancione per medie (indicate per capelli normali) e rosso per alte (indicate per capelli spessi); controllo della temperatura con temperature variabili tra 80-235°C;

spegnimento automatico dopo 60 minuti di inutilizzo;

riscaldamento super veloce PTC Fast Pro - in 10 secondi la piastra è pronta per essere utilizzata;

è pronta per essere utilizzata; cavo da 3m che può essere ruotato di 360° per uno styling facile senza grovigli;

voltaggio universale e presa UK e EU da viaggio.

Comprensiva anche di un tappetino in silicone resistente al calore e di una elegante confezione nera, in cui poterla riporre dopo l'utilizzo, Revamp Progloss Digital è quindi una piastra per capelli digitale super efficiente e di ottima qualità, che ti permette di ottenere capelli lisci, ricci e onde naturali ed una piega luminosa e duratura. Inoltre, solo per pochi giorni è in offerta ad un ottimo prezzo: approfittane subito!

Scoprila in offerta su Amazon.it