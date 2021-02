Contro dolori e contratture la pistola massaggiante 2NLF in offerta con il 56% di sconto

La pistola per il massaggio muscolare è uno strumento appositamente ideato per rilassare i muscoli tesi, contrastare i dolori e le tensioni muscolari e stimolare la circolazione

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare la pistola per il massaggio muscolare di 2NLF in offerta su Amazon a 79,04€, con il 56% di sconto.

Il motore da 24 V eroga fino a 3.500 vibrazioni al minuto, grazie alle quali la pistola massaggiante di 2NLF rilassa i muscoli tesi, allevia il dolore al collo e alla schiena e le tensioni muscolari dopo l'allenamento, migliora la circolazione sanguigna, combatte i dolori muscolari e riduce rapidamente l'acido lattico prodotto dopo l'esercizio fisico, abbreviando notevolmente il tempo di recupero dei muscoli.

Inoltre, questa pistola per il massaggio muscolare è molto silenziosa (<40DB) ed è dotata di batteria ricaricabile agli ioni di litio, con un massimo di 8 ore di massaggio per ogni ricarica, touchscreen HD che ti mostra la carica della batteria e l'intensità di massaggio, e di una custodia per il trasporto.





Leggera e comodissima da usare, la pistola massaggiante portatile di 2NLF regala un massaggio muscolare rilassante e molto efficace. Inoltre, ha un esclusivo design ergonomico con impugnatura in silicone, che riduce al minimo le vibrazioni esterne e rende il massaggiatore più facile e comodo da usare, ed è dotato di 20 livelli di intensità regolabili (da 1200 a 3500 RPM) e 6 diverse teste massaggianti, così da poterle utilizzare efficacemente sulle diverse zone del corpo, tra cui: la testina a palla, per trattare gruppi muscolari come quelli di schiena, glutei, cosce e polpacci, la testina a punta, per un massaggio profondo e preciso dei tessuti, la testina piatta, per il rilassamento muscolare, e la testina a forcella, per il massaggio del collo.

Scoprila in offerta su Amazon.it