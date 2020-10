Il rasoio da barba elettrico Braun Series 3 ProSkin in offerta con il 54% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, trovi il rasoio da barba elettrico Braun Series 3 ProSkin 3040s in offerta su Amazon a 59,99€, con il 54% di sconto.

Series 3 ProSkin è il rasoio elettrico a lamina marcato Braun che cattura più peli in una sola passata, riducendo la necessità di ripassare più volte e il rischio di irritazioni; questo rasoio da uomo, infatti, offre una rasatura veloce ed efficace anche su barbe di 3 giorni, e regala risultati ottimali grazie al rifinitore di precisione integrato ed estraibile, che permette di modellare perfettamente baffi e basette e di regolare la barba prima di procedere alla rasatura, ai 3 elementi di rasatura oscillanti indipendenti, che si adattano ai contorni del viso per un ottimale comfort, e allo speciale sistema Micro Comb, che cattura più peli in una sola passata, per una rasatura più veloce e delicata.

Realizzato nei colori del nero e blu, il rasoio Braun Series 3 ProSkin è poi dotato di:

lame sensibili alla pressione, che si ritraggono automaticamente per proteggere la pelle;

una batteria NiMH, che con una ricarica completa (1 ora e 45 minuti) offre 45 minuti di rasatura di precisione senza perdite di prestazioni, mentre la ricarica rapida (5 minuti) è sufficiente per singola una rasatura ;

di precisione senza perdite di prestazioni, mentre la ricarica rapida (5 minuti) è sufficiente per singola una ; funzione Wet&Dry, grazie alla quale il rasoio risulta 100% impermeabile, può essere risciacquato sotto l’acqua corrente, per una facile pulizia, e può essere efficacemente utilizzato sotto la doccia, con la schiuma o con il gel da barba, per una pelle ancora più liscia.

Inoltre, come tutti i Braun Series 3, anche questo rasoio è progettato e prodotto in Germania, per garantire la massima precisione e prestando attenzione ai dettagli, e nella confezione troverai, oltre, al rasoio Braun Series 3 ProSkin 3040s, anche un cappuccio di protezione, una spazzolina di pulizia e un alimentatore intelligente.

