Wilkinson Intuition, la linea di rasoi riciclabili e privi di plastica in offerta su Amazon

È luogo comune associare alle donne la capacità di comprendere e prevedere più chiaramente e facilmente le cose, il famoso «intuito femminile», una qualità che consente di sentire istintivamente ciò che si deve scegliere, fare, dire...Sebbene molto felici dal fatto che ci venga attribuito questo dono, noi donne siamo convinte che nel 2022 non esistano più queste differenze di genere. In realtà, crediamo che questo famoso senso dell?intuizione riguardi non solo le donne, ma tutte quelle persone che sono solo più propense ad ascoltare gli altri e il mondo che le circonda. Senza dubbio più empatica e comprensiva per sua stessa natura, questo tipo di persona riesce a decidere cosa è meglio per sé, ma anche per i suoi cari che protegge trasmettendo le sue vibrazioni positive.

Per Wilkinson scegliere «Intuition» come nome per la propria linea di rasoi femminili significa voler trasmettere proprio questo stato d?animo positivo, radioso, ottimista!

Filo conduttore di questa linea moderna ed elegante sono proprio le good vibes: l?armonia dei colori pastello incanta con un arcobaleno di morbide sfumature capaci di infondere tranquillità d?animo e che sembrano indicare la strada per la serenità. Un invito a prendersi cura di sé stessi, dell?altro, e soprattutto del pianeta. Come? I pack della linea Intuition si distinguono innanzitutto per la loro progettazione ecologica.

Realizzati con il 90% di cartone riciclato e certificato FSC, questi pack sono anche riciclabili, e privi totalmente di plastica: le loro finestre trasparenti sono realizzate con semplice cellulosa, mentre il supporto interno dove alloggia il rasoio è in fibra vegetale.

Più moderni, più responsabili e più desiderabili, i rasoi Intuition contengono anche formulazioni tutte naturali. Si tratta di un importante passo avanti che dimostra che coscienza ecologica e senso estetico possono, senza dubbio, andare d?accordo.

Wilkinson Intuition Sensitive Care

Intuition Sensitive Care offre una depilazione semplice, pratica e confortevole, basta solo aggiungere acqua. È un rasoio 2 in 1 che insapona e depila in un solo gesto: la sua testina è inserita in un cuore di crema-sapone che, a contatto con l'acqua, crea una mousse che rende la depilazione più dolce senza la necessità di utilizzare un gel specifico. La sua crema-sapone con formula vegana è arricchita di Aloe biologica e contiene il 73% di ingredienti di origine naturale con idratanti specifici che nutrono la pelle lasciandola liscissima e morbida. Inoltre, grazie alla sua testina snodabile con quattro lame ultra-sottili e autoadattanti, Intuition segue il profilo delle curve femminili per una depilazione rapida e efficace già al primo passaggio.

Il colore scelto da Wilkinson per il suo manico è il ?menta?, una tonalità particolarmente chiara di verde che tende vagamente all'azzurro: simbolo di serenità ma soprattutto di freschezza.

Wilkinson Intuition Complete

Intuition Complete è il nuovo rasoio di Wilkinson con 5 lame skin perfect che si adattano perfettamente alle curve femminili. Il design della sua testina stretta e sottile è studiato per una depilazione precisa delle parti del corpo più difficili da raggiungere, come la zona bikini, le ascelle e l'interno del ginocchio.

Su ciascuna delle sue lame sono integrati dei micro-cuscinetti protettivi che prevengono le irritazioni causate dalla frizione della pelle. E poi una grande innovazione: la sua tecnologia ?Skin Protect Gel? con Burro di cacao rigenerante e Aloe Vera calmante, attivandosi a contatto con l'acqua, nutre intensamente la pelle.

La sua forma, compatta e arrotondata con il manico ergonomico, lo rende estremamente maneggevole qualunque sia l'angolo di depilazione. Intuition Complete consente di risparmiare tempo prezioso: offre una depilazione rapida e precisa e nello stesso tempo sa prendersi cura della pelle.

Wilkinson Intuition Sensitive Touch

Con il nuovo Intuition Sensitive Touch il momento dedicato alla rasatura diventa anche un istante di benessere e una coccola per la pelle. Si tratta del primo rasoio Intuition con 3 lame specificamente pensato per le pelli sensibili. Intuition Sensitive Touch riesce infatti a prevenire le irritazioni nelle parti più delicate: a contatto con l?acqua rilascia un gel a base di Aloe Vera. Inoltre, grazie alla testina dal design ultra slim questo nuovo rasoio riesce ad arrivare facilmente anche nei punti più scomodi (ascelle, bikini...) seguendo la silhouette della zona da depilare con la massima precisone.

Intuition Sensitive Touch con il suo elegante manico in platino brillante offre un controllo ottimale e una presa sicura. Tutto questo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, per una depilazione confortevole e per una pelle liscia e morbida da accarezzare.

Wilkinson Intuition Ultra Moisture XXL Pack

Il rasoio per donna Intuition Ultra Moisture è uno strumento semplice e conveniente che dispone di una testina con quattro lame ultra sottili con un cuore di sapone idratante per la pelle infuso con burro di karité, che ammorbidisce e idrata la pelle. Con questo rasoio, quindi, non avrai bisogno di utilizzare sapone, gel da barba o bagnoschiuma, e potrai insaponare e radere la pelle in un unico gesto.

Il sapone è dermatologicamente testato e composto da Provitamn B5, Burro di Karitè e Vitamina E, mentre la testina flessibile ti permette di raggiungere e radere facilmente ogni zona del corpo. Inoltre, la confezione XXL contiene 1 manico + 5 lame di ricarica Ultra Moisture

Wilkinson Intuition Dry Skin

Il rasoio Intuition Dry Skin con la sua testina pivot snodabile, interamente rivestita in sapone, è un prodotto in grado di insaponare, radere e idratare in un solo gesto. Questo rasoio dispone infatti di 4 lame ultra-sottili infuse di sapone per una rasatura e depilazione femminile precisa e delicata. A contatto con l'acqua, la saponetta rilascia una mousse cremosa che accompagna il rasoio lungo la siholuette, idratando la pelle e rendendola morbida e liscia senza lasciare peli superflui

La formula nutriente arricchita con estratto di cocco e latte di mandorla è un elisir di idratazione per la pelle, per lasciarla idratata e protetta anche dopo l'epilazione.

