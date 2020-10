Il nuovissimo rasoio elettrico Braun Series 9 in offerta con il 43% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon il rasoio elettrico Braun Series 9 9395cc in offerta a 309,00€, con il 43% di sconto.

Raccomandato da GQ e accreditato dalla Skin Health Alliance, Series 9 di Braun è il rasoio elettrico da uomo più efficiente al mondo: performante, preciso e delicato, è dotato di 5 elementi di rasatura sincronizzati che catturano più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio, per una rasatura impeccabile, e di due pettini radenti centrali specializzati che catturano qualsiasi tipo di pelo, rendendo Series 9 il rasoio più preciso al mondo.

Questo rasoio elettrico a lamina offre una rasatura profonda e delicata allo stesso tempo, senza compromessi, si adatta in modo intelligente al contorno e alla densità della barba ed è 100% impermeabile grazie alla tecnologia Wet&Dry, potendo così essere lavato completamente sotto l'acqua e risultando adatto per la rasatura a secco, con schiuma o gel e sotto la doccia. Inoltre, le 10.000 vibrazioni soniche consentono al rasoio di scorrere sulla pelle con facilità, per il massimo comfort, e le 40.000 azioni di taglio radono ogni pelo fino a 0,05 mm, per una rasatura impeccabile in una sola passata, indipendentemente dall’utilizzo a secco, con acqua, schiuma o gel.

Prodotto in Germania con materiali di altissima qualità, l’utilizzo senza fili dura più a lungo (60 min), con il 20% in più di potenza della batteria Li-Ion rispetto al precedente rasoio elettrico Series 9, e grazie alla stazione di pulizia Clean&Charge a cinque azioni potrai godere di un rasoio come nuovo ogni giorno: la stazione, infatti, seleziona il programma di pulizia automaticamente, pulisce igienizzando, lubrifica, ricarica e asciuga con il solo tocco di un pulsante.

Nella confezione, oltre al rasoio elettrico Braun Series 9 9395cc, sono inclusi: stazione di pulizia Clean&Charge, 1 cartuccia di pulizia, custodia da viaggio in pelle, alimentatore intelligente, spazzola di pulizia, manuale utente e garanzia.

Scoprilo in offerta su Amazon