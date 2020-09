Il rasoio elettrico wet & dry di Philips con regolabarba e sistema automatico di pulizia in offerta con il 63% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon il rasoio elettrico Philips S9711/41 Series 9000 in offerta a 165,99 €, con il 63% di sconto.

S9000 di Philips è un rasoio elettrico wet & dry delicato sulla pelle, che offre una rasatura confortevole. Le lame di precisione con tecnologia V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, e sono l'ideale per radere una barba di 1-3 giorni ma anche per peli in orizzontale e con lunghezze diverse. Inoltre, le testine ContourDetect si muovono in otto direzioni seguendo perfettamente i contorni del viso e del collo, permettendoti di catturare il 20% in più di peli con ogni passata rispetto alla gamma Philips SensoTouch, per una rasatura precisa e perfetta.

Tra le caratteristiche principali del rasoio elettrico Philips S9711/41 Series 9000 possiamo trovare:

sistema Aquatec Wet&Dry - il rasoio può essere facilmente risciacquato sotto l'acqua corrente e può essere usato su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, e anche sotto la doccia;

- il può essere facilmente risciacquato sotto l'acqua corrente e può essere usato su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma, e anche sotto la doccia; 3 impostazioni di velocità - scegli tra tre modalità per personalizzare la tua rasatura : Delicata, per una rasatura accurata su pelli sensibili, Normale, per una rasatura quotidiana precisa, e Veloce, per una rasatura rapida quando vuoi risparmiare tempo;

: Delicata, per una accurata su pelli sensibili, Normale, per una quotidiana precisa, e Veloce, per una rapida quando vuoi risparmiare tempo; prestazioni ottimali - batteria agli ioni di litio, ricaricabile in un’ora, a lunga durata e risparmio energetico, che regala 60 minuti di uso cordless con una ricarica di un ora o una singola rasatura completa con una ricarica rapida di 3 minuti (tutti i modelli Shaver Series 9000 sono progettati per il funzionamento solo in modalità cordless per garantire la sicurezza in ambienti umidi).

Inoltre, nella confezione sono inclusi:

un regolabarba di precisione Smartclick per baffi e basette- styler ad aggancio con punte arrotondate e pettine regolabile, progettati per prevenire le irritazioni cutanee, e cinque impostazioni di lunghezza, per creare un effetto barba incolta, corta o perfettamente rifinita (da 0,5 a 5 mm);

di precisione Smartclick per baffi e basette- styler ad aggancio con punte arrotondate e pettine regolabile, progettati per prevenire le irritazioni cutanee, e cinque impostazioni di lunghezza, per creare un effetto incolta, corta o perfettamente rifinita (da 0,5 a 5 mm); base di pulizia e ricarica con sistema SmartClean Pro + 1 cartuccia pulizia - pulisce, lubrifica, asciuga e ricarica il rasoio semplicemente con il tocco di un pulsante, per alte prestazioni tutti i giorni, e l'interfaccia utente avanzata mostra ogni fase del ciclo SmartClean;

e ricarica con sistema SmartClean Pro + 1 cartuccia - pulisce, lubrifica, asciuga e ricarica il semplicemente con il tocco di un pulsante, per alte prestazioni tutti i giorni, e l'interfaccia utente avanzata mostra ogni fase del ciclo SmartClean; una custodia da viaggio di qualità.

Facile da usare e completamente lavabile, il rasoio elettrico Philips S9711/41 Series 9000 è anche dotato di display LED, che mostra tutte le informazioni rilevanti per consentirti di ottenere il meglio dal tuo rasoio elettrico: indicatore stato della batteria a 3 cifre (%), indicatore di pulizia, indicatore di batteria scarica, indicatore di sostituzione delle testine di rasatura e indicatore del blocco da viaggio.

Pro:

- rasatura a secco veloce e senza irritazioni;

- rasoio elettrico silenzioso e con display LED;

- prodotto di ottima qualità, ergonomico ed efficace;

- facile da pulire dopo ogni utilizzo, basta aprire la testina di rasatura e risciacquarla accuratamente sotto l'acqua corrente;

- batteria di lunga durata;

- stazione di pulizia molto comoda per pulire a fondo il rasoio caricandolo allo stesso tempo.

Contro:

- prezzo elevato, giustificato però dalla qualità del prodotto e dagli accessori presenti;

- nella custodia non è previsto uno spazio per riporre il regolabarba e il caricatore.

