Offerta super Robot Ecovacs X2 Omni: sconto di 400 euro

Arriva su Amazon un’interessante promozione dedicata al nuovo Ecovacs X2 Omni. Robot aspirapolvere di fascia alta dotato di mocio rotanti per il lavaggio dei pavimenti e base di ricarica con sacchetto per la raccolta della polvere.

Un prodotto che consente un’ottima pulizia della nostra casa, dotato di una potente aspirazione da ben 8.000 PA ed avanzate soluzioni tecniche per la mappatura dei vari ambienti.

Robot dal particolare design a “D” per una migliore pulizia degli angoli e dei bordi. L’X2 si distingue, inoltre, per l’assenza della tradizionale torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente, spostata nell’angolo destro per un miglior movimento sotto i mobili bassi della nostra abitazione.

Ricordiamo anche i due panni rotanti in ciniglia, dedicati alla funzione lavapavimenti. Mop in grado di sollevarsi automaticamente durante la pulizia dei tappeti e con una rotazione di 180 giri al minuto.

Proseguiamo con la base di ricarica dotata anche di un cassetto con all'interno un sacchetto da 3 L, rimovibile, per la raccolta polvere. Base che ospita anche i contenitori per la raccolta dell'acqua sporca e pulita dedicata al lavaggio dei mocio.

Infine il prezzo dell’Ecovacs X2 Omni acquistabile in offerta su Amazon a 999 euro tramite il coupon da 400 euro valido fino al 7 gennaio.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon