Ròc Pro-Correct, la migliore crema antirughe intensiva scontata al 51%

Il concentrato intensivo anti-rughe Ròc Pro-Correct va applicato sul viso mattina e sera, sulla pelle pulita ed asciutta. Ricorda però di non utilizzare questa crema in caso di esposizione al sole, poiché il retinolo è un ingrediente fotosensibilizzante. Inoltre, soprattutto in caso di pelle sensibile, il retinolo può provocare irritazioni e arrossamenti: fai sempre un test di prova prima di usare prodotti a base di questo ingrediente.

Specificatamente ideata per la pelle secche e disidratata, questa crema viso corregge visibilmente le linee sottili e le rughe , anche profonde, ha una texture leggera e fluida, che penetra rapidamente, e la sua formula si caratterizza per un'alta concentrazione di retinolo . L'azione efficace del concentrato intensivo RoC Pro-Correct , infatti, è garantita dalla presenza di:

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon il concentrato intensivo anti-rughe Ròc Pro-Correct in offerta a 31,71 €, con uno sconto del 51%.