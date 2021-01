Il set con rullo di giada Gua Sha contro le rughe del viso in offerta solo per oggi a soli 6,87€

Solo per oggi, grazie alle offerte di fine anno, puoi trovare su Amazon il set con rullo di giada Gua Sha in offerta a 6,87€, con uno sconto del 60%.

Il rullo di giada è un accessorio di bellezza proveniente dalla tradizione orientale, capace di rendere la pelle del viso morbida, giovane e levigata; secondo la medicina cinese, infatti, la giada è una pietra ideale per veicolare i prodotti sulla pelle e, grazie al massaggio Gua Sha praticato con il rullo, di tonificarla e liftarla. Il rullo di giada è quindi un vero e proprio alleato di bellezza: grazie alla pressione che esercita, tonifica i muscoli di viso e collo, riduce il gonfiore sotto gli occhi, stimola il drenaggio linfatico e rende la pelle più elastica, distendendo le rughette del volto.

Il set di Ldreamam è realizzato con materiali di qualità ed è un prodotto completo e di facile utilizzo; al suo interno troverai un "raschietto" (un rullo a forma di pesciolino) e un rullo realizzato in giada naturale con due teste di dimensioni diverse, così da poter essere applicato facilmente sia sul viso che sul resto del corpo. Sia il rullo di giada che il raschietto possono essere raffreddati in frigorifero o riscaldati in acqua calda per realizzare diversi tipi di massaggio, e possono essere utilizzati anche tutti i giorni per circa 10-15 minuti.

Facile da usare, pratico e maneggevole, il rullo di giada può essere utilizzato per un massaggio sul viso, intorno alla bocca, al naso e agli occhi, ma anche sulle guance, sul collo, sulle mascelle e sulla fronte. Inoltre, può essere utilizzato anche per massaggiare la schiena, i piedi, le gambe, le braccia e il cuoio capelluto, ed ha anche un forte effetto rilassante. Il massaggio generato dallo scorrimento dei rulli e dei raschietti stimola la micro-circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, ottimizzando la produzione di collagene, per una pelle più elastica e tonica.

Come usarlo? Dopo aver lavato e asciugato accuratamente il viso, applica la tua crema da notte e, creando un angolo di 15 gradi, appoggia il rullo sulla pelle e direzionalo dal centro del viso verso l'attaccatura dei capelli, poi verso il collo. Usa movimenti verso l'alto per spostare il rullo di giada delicatamente sulla fronte, sulle guance e intorno alla zona delle labbra. Terminato il massaggio, puoi passare alla zona del collo, partendo da sotto il mento. Puoi eseguire questo massaggio 3 volte a settimana, per 10-15 minuti.

