Nuovi Samsung Galaxy S24 già disponibili in offerta su Amazon

Dopo la presentazione ufficiale, arrivano su Amazon i nuovi Samsung Galaxy S24, già ordinabili a prezzi scontati. Cellulari venduti e spediti da Amazon, con consegne dal 24 gennaio.

Tre smartphone di fascia alta dalle elevate prestazioni e con a bordo Galaxy AI: la nuova intelligenza artificiale di Samsung.

L’S24 Ultra conserva il pennino e la camera principale da ben 200 MP e adotta ora un telaio in titanio. Inoltre tutti gli S24 vantano un’avanzata e completa sezione fotografica affiancata da un potente editor con intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S24 Ultra

- Display: Dynamic AMOLED 2X 6,8" QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Corning Gorilla Glass Armor migliorato

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

- Memoria: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

- Connettività: 5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 200MP principale, f/1,7, FOV 85°, OIS + 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° + 50MP tele, zoom ottico 5x, f/3,4, FOV 22°, OIS + 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°, OIS

- Batteria: 5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili, condivisione batteria wireless

- Dimensioni e peso: 162,3 x 79 x 8,6mm per 232g

- Resistenza acqua e polvere: certificazione IP68

- S Pen: integrata

- Sistema operativo : Android 14 con One UI 6.1

Samsung Galaxy S24 standard e Plus

- Display: S24 Dynamic AMOLED 2X 6,2" Full HD+; S24+ Dynamic AMOLED 2X 6,7" QHD+

- Processore: Exynos 2400

- Memoria S24: 8/128GB, 8/256GB

- Memoria S24+: 12/256GB, 12/512GB

- Connettività: 5G, WiFi 6E, WiFi Direct Bluetooth 5.3

- Fotocamera anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80°

- Fotocamere posteriori: 50MP principale, f/1,8, FOV 85°, OIS + 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° + 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°

- Batteria S24: 4.000mAh, ricarica 25W (0-50% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia wireless

- Batteria S24+: 4.900mAh, ricarica 45W (0-65% in 30 min), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione di energia senza fili

- Dimensioni e peso S24: 147 x 70,6 x 7,6mm per 167g

- Dimensioni e peso S24+: 158,5 x 75,9 x 7,7mm per 196g

- Resistenza acqua e polvere: certificazione IP68

- Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

Offerte

Varie le offerte lancio disponibili, in particolare segnaliamo che chi acquisterà Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra dal 17 al 30 gennaio potrà raddoppiare lo spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi.

Scopri di più su Amazon:

- Samsung Galaxy S24 (256 GB) a 929 euro (sconto 6%)

- Samsung Galaxy S24+ (512 GB) a 1.189 euro (sconto 9%)

- Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB) a 1.499 euro (sconto 7%)