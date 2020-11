Contro pelle grassa e punti neri, la sauna per il viso di Wolady in offerta a 20,24€

Perfetta per aprire i pori e preparare la pelle a pulizia del viso e maschere, la sauna facciale di Wolady è uno strumento di bellezza in offerta ad un ottimo prezzo

La pulizia del viso è uno step fondamentale per avere una pelle pulita, morbida e priva di impurità e imperfezioni. Tra latte detergente, creme e maschere, però, uno strumento utilissimo ma ancora poco conosciuto è la sauna per il viso, che grazie al calore del vapore che emette, apre i pori, prepara la pelle per i trattamenti successivi e intensifica l'effetto di maschere e cerotti contro i punti neri. Infatti, l'apertura dei pori fa sì che sebo in eccesso, impurità e punti neri vengano eliminati facilmente e senza stress per la pelle.

Per un periodo limitato di tempo, trovi su Amazon la sauna per il viso marcata Wolady in offerta a 20,24€, con uno sconto del 28%.

Questo strumento di bellezza emette vapore a 40°C, ideale per l'apertura dei pori e per una pulizia profonda della pelle del viso. Inoltre, è ideale da utilizzare anche come umidificatore per facilitare la respirazione in ambienti secchi, migliorare il sonno e dare sollievo alle vie respiratorie congestionate.

Facile da usare e dal design bianco con dettagli rosa molto femminile, la sauna per il viso di Wolady è compatte e facile da trasportare, è realizzata in polipropilene sicuro e atossico, si scalda in pochi secondi ed emette vapore per circa 10 minuti. Nella confezione, poi, oltre al corpo principale della sauna con un piccolo serbatoio rimovibile di circa 70ml, sono compresi un coperchio di chiusura anti-polvere, un set di strumenti per la rimozione dei punti neri contenuti in una comoda confezione, il libretto di istruzioni e la garanzia.

Si consiglia di usare acqua purificata o acqua distillata.

Scoprila in offerta su Amazon