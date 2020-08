Il set per manicure e pedicure Beurer in offerta con il 45% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, il set per manicure e pedicure marcato Beurer è in offerta su Amazon a 45,99€ , con uno sconto del 54%. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche di questo prodotto.

Il set per manicure e pedicure MP 62 marcato Beurer è un prodotto completo e funzionale, che ti permette di avere mani e piedi perfettamente curati; ben realizzato e con materiali di ottima qualità, regala un risultato alla stregua di manicure e pedicure professionali ed è facile da usare.

Il set si compone di un dispositivo principale, con alimentazione da rete elettrica, motore potente, luce LED integrata, velocità regolabile (2 opzioni, 2.000 giri/min o 5.400 giri/min.), rotazione in senso orario e antiorario, impugnatura morbida ed ergonomica e un cappuccio protettivo per la polvere delle unghie, 10 accessori monouso in carta abrasiva, per rimuovere la pelle secca sui talloni e per levigare le unghie, una custodia per riporre gli accessori e 10 accessori in feltro e zaffiro di ottima qualità:

cono in zaffiro - per la rimozione di pelle secca, duroni o calli sulle piante dei piedi e sui talloni e per il trattamento delle unghie ;

o sulle piante dei e sui talloni e per il trattamento delle ; cono in zaffiro lungo e a grana grossa - per la rimozione veloce di duroni spessi o calli consistenti presenti sulle piante dei piedi e sui talloni;

spessi o consistenti presenti sulle piante dei e sui talloni; cono in feltro - per la levigatura e la lucidatura del bordo dell'unghia dopo la limatura nonché per la pulitura della superficie dell'unghia ;

dopo la limatura nonché per la pulitura della superficie ; disco in zaffiro a grana fine - per una limatura precisa e per il trattamento delle unghie ;

; disco in zaffiro a grana grossa - per la limatura di zone ampie e il trattamento delle unghie ;

; fresa cilindrica - per la levigatura delle unghie dei piedi molto indurite nonché lisciatura grossolana delle stesse;

dei molto indurite nonché lisciatura grossolana delle stesse; fresa a fiamma - per rimuovere le unghie incarnite ;

; fresa rotonda in zaffiro - per rimuovere gli occhi di pernice ;

; fresa ad ago - uno strumento di precisione da utilizzare con estrema cautela, che consente di estrarre unghie incarnite e di fresare frammenti di unghia morti;

e di fresare frammenti di morti; accessorio per utilizzare la carta abrasiva - per eliminare pelle secca, duroni e calli.

Ideale per accorciare, limare, modellare e lucidare le unghie o per rimuovere calli o tagliare le cuticole, il set per manicure e pedicure MP 62 marcato Beurer regala risultati perfetti anche su unghie fragili, calli e duroni, ma non è adatto per trattare unghie in gel o unghie artificiali.

