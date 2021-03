Glo Hyper+ la sigaretta elettronica più venduta in offerta con il 55% di sconto

Validissimo aiuto per smettere di fumare, Glo Hyper+ è la sigaretta elettronica più venduta su Amazon ed è in offerta ad un prezzo eccezionale solo per pochi giorni

La sigaretta elettronica rappresenta un'ottima soluzione per chi vuole smettere di fumare: infatti, rispetto alle sigarette classiche, quelle elettroniche fanno di sicuro meno danni, e risultano più efficaci rispetto ad altri rimedi, come l'agopuntura e il cerotto.

Anche se non sono completamente innocue, inoltre, gli studiosi concordano nel ritenere che le sigarette elettroniche, rispetto al consumo standard di sigarette e in generale prodotti del tabacco, garantiscono una notevole riduzione del danno non solo per chi fuma, ma anche per le persone che stanno vicino al fumatore.

Glo Hyper+ è la sigaretta elettronica più venduta su Amazon: apprezzatissima dagli utenti per la sua qualità e l'ottimo sapore, ha anche un design elegante e una batteria decisamente performante. Inoltre, solo per un periodo limitato di tempo, Glo Hyper+ è in offerta su Amazon a soli 9,99€ , con il 55% di sconto.

Glo hyper+ è un dispositivo innovativo e facile da usare che riscalda stick di vero tabacco creati appositamente, i Neo stick. Ultimo modello lanciato dall'azienda, questa sigaretta elettronica utilizza la tecnologia più avanzata ad oggi, sviluppata dalla British American Tobacco, e, grazie all'esclusiva Induction Heating Technology, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260, senza mai bruciarlo.

Inoltre, è dotata di due modalità di utilizzo, Standard (tabacco scaldato fino a 250°C) e Boost (tabacco scaldato fino a 260°C), con tempi di accensione rapidi (20 e 15 secondi), può essere usata fino a 20 volte con una sola ricarica e ha un tempo di utilizzo più lungo: 4 minuti nella modalità Standard e 3 minuti nella modalità Boost.

Dal design ergonomico e compatto (dimensioni 2.2 x 4.6 x 8.3 cm; peso 110 grammi) e dallo stile inconfondibile ed elegante, Glo Hyper+ è disponibile in 5 colori diversi (rosa, bianca, blu, oro e nero), si ricarica completamente in massimo 2 ore ed è compatibile unicamente con gli stick Neo in formato Demi Slim. Nella confezione, infine, troverai 1 sigaretta elettronica Glo Hyper+, 1 cleaner, 1 cavo USB C e 1 adattatore.



