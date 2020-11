Black Friday: il Silk-épil 9 Flex con il Beauty Set di Braun in offerta con il 42% di sconto

Il primo epilatore elettrico flessibile con tantissimi accessori per la cura del viso e del corpo in offerta per pochi giorni

Grazie all'evento Amazon Black Friday, solo per pochi giorni puoi trovare il Silk-épil 9 Flex con il Beauty Set di Braun in offerta a 162,99€, con il 42% di sconto.

Il Silk-épil 9 Flex è l'ultimissima novità tra gli epilatori marcati Braun: piccolo, maneggevole e comodo da impugnare, è il primo silk-épil al mondo con una testina completamente flessibile, che permette un'epilazione facile e precisa.

Dotato di pinzette ampie, lunghe e profonde, grazie alla tecnologia MicroGrip e alla testina più ampia il Silk-épil 9 Flex rimuove con precisione anche i peli più corti, fino a 0.5 mm. Inoltre, è completamente impermeabile, regalando un'epilazione efficace anche nella vasca o sotto la doccia, ed è dotato di tecnologia SensoSmart, che ti guida con una luce rossa durante l’epilazione per assicurarti di applicare la giusta pressione.

Facile e comodo da usare, anche grazie alla sua impugnatura ergonomica con presa antiscivolo, il Silk-épil 9 Flex in offerta è poi accompagnato dal Beauty Set di Braun, un set di bellezza che include tantissimi accessori aggiuntivi per depilare, rifinire, detergere ed esfoliare, e il kit FaceSpa con la spazzola per la pulizia per il viso specifica per pelli sensibili, che rimuove delicatamente le impurità, la spazzola esfoliante, che elimina le cellule morte della pelle e irradia una luminosità irresistibile, e la spugnetta di bellezza, per massaggiare la crema sulla pelle.

La confezione include:

1 epilatore donna ;

; 1 testina rasoio elettrico donna ;

; 1 testina del rifinitore;

1 cappuccio di massima aderenza alla pelle;

1 cappuccio aree sensibili;

1 spazzola esfoliante per il corpo;

1 sistema Braun FaceSpa;

FaceSpa; 1 spazzola delicata FaceSpa;

1 spazzola di pulizia FaceSpa;

1 spazzola esfoliante FaceSpa;

1 spugnetta di bellezza FaceSpa;

1 custodia;

1 spazzolina di pulizia;

1 batteria AA inclusa;

1 caricatore.

Scoprilo in offerta su Amazon