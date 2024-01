Porta il cinema in casa: Soundbar LG scontata del 40%

Le soundbar sono prodotti sempre più diffusi e apprezzati dal mercato; si tratta di casse sviluppate in orizzontale e concepite per migliorare l’audio, spesso di bassa qualità, dei TV.

Speaker di facile installazione che possono anche essere utilizzati per ascoltare la nostra musica preferita, proveniente ad esempio da una chiavetta USB o dal nostro smartphone.

In offerta oggi su Amazon la soundbar LG SQC2, in promozione a soli 119 euro, con uno sconto del 40%. Prodotto venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida per gli utenti Prime.

Si tratta di un modello 2.1, accompagnato da un subwoofer wireless per i bassi (collegamento senza fili con la soundbar, richiede solo l’alimentazione elettrica), con una potenza complessiva di ben 300 Watt.

Soundbar compatibile Dolby Digital, con collegamento ottico-digitale alla TV e Bluetooth per la connessione con smartphone, tablet e PC. Non manca l'ingresso USB per memorie esterne e l'ingresso AUX con jack da 3,5mm.

Ricordiamo, inoltre, la tecnologia “Adaptive Sound Control” in grado di regolare il suono in base al contenuto riprodotto e il sistema “LG Auto Sound Engine” per impostare sempre correttamente le frequenze audio indipendentemente dal volume.

Infine ricordiamo il design sottile ed elegante della soundbar, installabile facilmente sotto alla TV.

Scopri di più su Amazon a 119 euro con uno sconto del 40%