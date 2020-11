La spazzola lisciante di Remington in offerta con uno sconto del 53%

La spazzola lisciante di Remington unisce in un solo prodotto spazzola e piastra per capelli, garantendo tempi di styling più veloci e risultati ottimi anche per i capelli più ricci

Per un periodo limitato di tempo, trovi la spazzola lisciante marcata Remington in offerta a 27,99€, con il 53% di sconto.

Questa beauty tool è la perfetta combinazione di spazzola e piastra in un unico ed innovativo prodotto, la Straight Brush: progettata per lisciare i capelli alla perfezione e mantenerne allo stesso tempo il volume naturale, ti stupirà per il risultato, regalandoti capelli morbidi e lisci in pochi minuti!

Inoltre, il rivestimento antistatico in ceramica della spazzola lisciante di Remington riduce l'effetto crespo per un risultato ancora migliore: la spazzola scivolerà perfettamente tra i capelli, senza impigliarsi o strapparli, e riducendone anche la staticità. Grazie all'ampia base, acconcia ciocche ampie di capelli dalla radice alle punte, anche nel caso di capelli spessi o indisciplinati, così da regalarti una piega perfetta in pochi minuti, mentre grazie alle 3 impostazioni di calore (150°, 190°, 230°C) troverai la temperatura perfetta per il tuo tipo di capello, garantendo capelli sani e lisci.

Dal design innovativo per lisciare i capelli senza perdere volume, ogni setola è dotata di una estremità fredda per avere più controllo durante l'utilizzo ed evitare il rischio di ustioni; inoltre, la spazzola lisciante di Remington è dotata di un cavo girevole con lunghezza di 1.8m, di una custodia e delle funzioni spegnimento automatico di sicurezza e riscaldamento rapido in 30 secondi.

L’utilizzo è molto semplice: per prima cosa assicurarsi che i capelli siano asciutti e privi di nodi; dividere successivamente i capelli in ciocche pronte per lo styling. Tenere tese le ciocche e far scorrere la spazzola lentamente sui capelli. Per un tocco finale, utilizzare i bordi piatti della spazzola per dare volume alla radice dei capelli.

