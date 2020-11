La spazzola lisciante Imetec Bellissima in offerta con il 50% di sconto

Grazie all'evento Amazon Black Friday, la spazzola lisciante di Imetec è in offerta solo per pochi giorni ad un prezzo davvero conveniente

Grazie all'evento Amazon Black Friday, la spazzola lisciante di Imetec Bellissima è in offerta a soli 29,99€, con il 50% di sconto, solo per pochi giorni.

Bellissima Magic Straight Brush è la spazzola elettrica lisciante che rende i tuoi capelli lisci e luminosi. Ideale per i capelli lunghi e mossi, ha una superficie formato XL dotata di 69 setole in plastica interne ed esterne che offrono una ottima presa sulle ciocche e 40 setole riscaldanti centrali, che lisciano il capello senza danneggiarlo grazie al rivestimento in ceramica (Gloss Ceramic Coating), che consente una distribuzione uniforme del calore e rende scorrevole il passaggio della spazzola sui capelli.

Inoltre la spazzola lisciante Bellissima Magic Straight Brush idrata e lucida i capelli riducendo al minimo l’effetto crespo grazie a Ion Technology, il sistema di ionizzazione attivabile con il tasto di accensione della spazzola lisciante. Ogni mattina, dopo il workout, prima di uscire dall'ufficio e in tantissime altre occasioni, la spazzola elettrica lisciante di Bellissima è la soluzione ottimale per ridare vita al tuo look e ottenere un liscio ordinato e dall'effetto naturale

Tra le caretteristiche princiapali della spazzola lisciante Imetec troviamo quindi:

Sistema Smooth & Shine - la superficie riscaldata di 44x82mm e le setole riscaldate distribuiscono il calore sull'intera ciocca di capelli, lisciando e lucidando i capelli in pochi minuti;

Ion Technology - l’emissione di ioni favorisce la riduzione dell’effetto crespo;

Gloss Ceramic Coating - il rivestimento in ceramica distribuisce in modo uniforme il calore e assicura una ottima scorrevolezza della spazzola tra i capelli;

tra i capelli; Temperatura massima 200°C - per definire e disciplinare i capelli senza paura di rovinarli

risultati ottimali su capelli sottili o di medio spessore

Suggerimenti per un look "Wow me":

Per un effetto morbido e leggero spazzola partendo dalla radice fino alle punte come con una spazzola tradizionale.

tradizionale. Per un liscio definito, dividi la capigliatura in sezioni e lavora ogni singola ciocca con le setole rivolte verso l’esterno. Più il passaggio è lento, più il risultato sarà definito.

Usa la tua spazzola lisciante ogni giorno per ravvivare il tuo styling.

ogni giorno per ravvivare il tuo styling. Per il un risultato impeccabile, i capelli devono essere perfettamente districati e asciutti, anche alla radice.

Attiva lo ionizzatore per ottenere capelli ancora più lucidi.

