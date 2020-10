La spazzola lisciante termica Liss Brush 3D di BaByliss in offerta con uno sconto del 53%

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare la spazzola termica lisciante Liss Brush 3D di BaByliss in offerta su Amazon a 32,99€, con uno sconto del 53%.

La spazzola lisciante è uno strumento di styling innovativo che facilita la messa in piega, utilissimo soprattutto se si vuole risparmiare tempo, unendo praticità ed efficacia in unico prodotto. Grazie alla spazzola termica 3D Liss Brush di Babybliss potrai dire addio a nodi e capelli ribelli in modo facile e veloce: alternativa più facile e veloce della piastra, la spazzola lisciante è semplice da usare, pratica da maneggiare, e, grazie alle sue setole in ceramica riscaldate, permette di agire sui capelli velocemente garantendo un effetto liscio perfetto.

Indicata per tutti i tipi di capelli, come anche per diverse lunghezze, grazie al rivestimento in ceramica la spazzola Liss Brush 3D di BaByliss liscia i capelli velocemente e senza danneggiarli, mentre i 2 generatori di ioni eliminano l'effetto crespo, riuscendo a domare anche le chiome più difficili. Il mix di setole rigide in ceramica riscaldate, setole morbide in silicone e pettini districanti forniscono la giusta combinazione per districare e lisciare delicatamente, lasciando i capelli lisci e luminosi con volume naturale; inoltre, la tecnologia Ionic garantisce brillantezza unica ed un favoloso effetto seta.

La spazzola lisciante di BaByliss è infine dotata di 3 temperature (160-180-200°C) per garantire la giusta protezione a tutti i tipi di capelli, schermo LED, cavo girevole per una maneggevolezza ottimale durante l'utilizzo e 3 anni di garanzia inclusa.

Ideale per lisciare efficacemente mantenendo il naturale volume dei capelli, la spazzola lisciante Liss Brush 3D di Babybliss è in offerta su Amazon a 32,99€

