Solo per oggi, la spazzola massaggiante per la pulizia del viso in offerta con il 59% di sconto

Solo per oggi, grazie alle offerte di Amazon, puoi trovare la spazzola massaggiante per la pulizia del viso di Fayleer a soli 13,99€ , con uno sconto del 59%.

Adatti a tutti i tipi di pelle, questa spazzola rimuove fino al 99.5% di sebo e sporco, elimina delicatamente le cellule morte e i residui di trucco e libera i pori, lasciando la pelle del viso pulita, morbida e luminosa. Inoltre, grazie alle diverse intensità regolabili (soft, normale o profonda) è possibile scegliere la modalità di pulizia in base al proprio tipo di pelle e al detergente viso usato, mentre le diverse funzioni (zona T, pulizia del viso e massaggio facciale) ti permettono di pulire a fondo ogni zona del viso o di goderti un massaggio facciale rilassante che favorisce la circolazione sanguigna e un migliore assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.

Confortevole, veloce e facile da usare, la spazzola massaggiante per la pulizia del viso di Fayleer può essere utilizzata con qualunque tipi di detergente viso (in mousse, in gel, in scrub, latte, sapone liquido, ecc..), è realizzata in tutte le sue parti in silicone alimentare, è completamente impermeabile, quindi utile da usarsi sia in doccia che in vasca da bagno, ed è praticissima da portare in viaggio grazie alla dimensioni ridotte (12 x 6 x 3.3 cm), alla custodia inclusa nella confezione e al sistema di ricarica induttivo intelligente, grazie al quale potrai ricaricare la spazzola tramite USB o ricarica wireless induttiva.

Scoprila in offerta su Amazon.it