La spazzola modellante per capelli lisci e ricci Imetec Bellissima My Pro 5 in 1 in offerta con il 30% di sconto

Perfetta per modellare i capelli e ottenere una piega liscia o riccia, Imetec Bellissima My Pro è una spazzola di ottima qualità e dotata di 5 accessori in offerta per un periodo limitato di tempo

Grazie alle offerte Amazon, per un periodo limitato di tempo puoi trovare la spazzola modellante per capelli lisci e ricci Imetec Bellissima My Pro 5 in 1 in offerta a soli 34,99€, con il 30% di sconto. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo ottimo modellatore ad aria calda per capelli.

Imetec Bellissima My Pro 5 in 1 è una spazzola modellante ad aria calda che ti consente di asciugare i capelli e di realizzare tantissimi stili diversi. I 5 accessori in dotazione, infatti, trasformano la spazzola in uno strumento capace di soddisfare diverse esigenze di look: capelli lisci morbidi con volume, capelli ondulati con punte modellate o ricci stretti. Nella confezione, infatti, sono inclusi:

1 spazzola rettangolare piatta - per districare e disciplinare i capelli ;

; 1 concentratore - per un’asciugatura composta;

2 spazzole tonde - uno dal diametro di 50 mm per capelli lisci morbidi e volume, uno dal diametro di 32 mm per capelli lisci e ondulati morbidi con punte modellate;

morbidi e volume, uno dal diametro di 32 mm per e ondulati morbidi con punte modellate; 1 ferro arricciacapelli da 19 mm - per creare ricci stretti e definiti.

Facilissimi da cambiare, questi accessori ti permettono inoltre di districare perfettamente i capelli dalla radice, pre-asciugarli e modellarli come preferisci.

Il rivestimento in ceramica degli accessori favorisce la distribuzione uniforme del calore e la giusta scorrevolezza sui capelli, mentre il puntale antiscottatura di ogni accessorio assicura un uso del prodotto senza difficoltà. Inoltre, le 2 combinazioni di flusso/temperatura rendono il prodotto adatto a tutti i tipi di capelli, mentre la posizione cool fix, o colpo di aria fredda, ti permette di fissare al meglio la piega e i 1000 W di potenza garantiscono massime prestazioni.

Imetec Bellissima My Pro 5 in 1 è quindi un beauty tool di ottima qualità, facile da usare e che regala una piega bella e duratura: approvatissima!

Scoprila in offerta su Amazon.it