La spazzola per la pulizia del viso 5 in 1 Imetec Bellissima Face Cleansing in offerta con il 50% di sconto

Una spazzola per la pulizia del viso che deterge ed esfolia la pelle con 5 testine intercambiabili, per un trattamento personalizzato

Imetec Bellissima Face Cleansing è una spazzola per la pulizia del viso che, grazie alla tecnologia a Vibrazione Sonica Face Cleasing con micro oscillazioni costanti purifica il derma in profondità e aiuta a migliorare l’aspetto della pelle del viso con risultati che durano nel tempo. Detersione, levigazione e scrub, infatti, sono le azioni da inserire in una routine di bellezza quotidiana che ha come obiettivo il combattere i segni del tempo ed avere ogni giorno una pelle luminosa e levigata.

Ottima per detergere e riattivare la pelle del viso in profondità e per trattamenti scrub e micromassaggio, questa spazzola è 100% water resistant, così che può essere utilizzata anche sotto la doccia o nella vasca da bagno, ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Inoltre, la spazzola per la pulizia del viso Imetec Bellissima Face Cleansing è dotata di 5 diverse testine intercambiabili che consentono un trattamento specifico e personalizzato per ogni tipo di pelle:

1 testina normal e 1 sensitive - indicate per eseguire una pulizia accurata dei pori in modo delicato ed efficace per pelli normali e sensibili;

1 testina peeling - che esegue un'azione esfoliante profonda;

1 testina micro-massage - con morbide micro–dita in silicone, è ideale per il contorno occhi e labbra e stimola la microcircolazione, migliora la compattezza e l’elasticità cutanea, previene e contrasta la formazione dei segni d’espressione e contribuisce a combattere stanchezza e segni del tempo;

1 testina activation in morbido lattice - perfetta per applicare cosmetici e creme viso, ne attiva e migliora l’assorbimento, per una pelle uniforme e sempre luminosa.

Bellissima Face Cleansing di Imetec è quindi una spazzola per la pulizia del viso da utilizzare comodamente a casa che agisce grazie all’esclusiva tecnologia Sonic Vibration in sinergia con le specifiche testine per detergere, riattivare, esfoliare la pelle in profondità, rispettando anche quella sensibile: già dal primo trattamento la pelle appare vitale, fresca e luminosa, morbida e levigata al tatto.

Pratica e facile da usare, funziona con 2 batterie AA (incluse) ed è dotata di una comoda base d'appoggio per conservare il manipolo.

