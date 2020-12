Offerte di Natale: lo spazzolino elettrico iO series 8n di Oral-B in offerta con il 43% di sconto

Uno spazzolino elettrico ricaricabile con tecnologia magnetica per una pulizia orale straordinaria, completa e delicata

Grazie alle offerte di Natale, per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon lo spazzolino elettrico iO series 8n di Oral-B in offerta a 169,99€, con il 43% di sconto.

Lo spazzolino elettrico iO di Oral-B offre un'esperienza di spazzolamento unica nel suo genere: grazie all'azione sinergica della tecnologia magnetica e dell'intelligenza artificiale, infatti, questo spazzolino offre la pulizia più completa, delicata e silenziosa di sempre.

Tra le caratteristiche più importanti che rendono lo spazzolino iO series 8n di Oral-B un eccellente strumento di pulizia orale possiamo trovare:

tecnologia magnetica iO , per una sensazione di pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata;

, per una sensazione di pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata; display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali, comprese le modalità di spazzolamento e l’usura della testina, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro;

combinazione perfetta tra la testina rotonda dello spazzolino Oral-B e le delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia incredibile e gengive più sane al 100% in una settimana;

e le delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia incredibile e gengive più sane al 100% in una settimana; intelligenza artificiale che riconosce il tuo spazzolamento e ti guida per raggiungere tutti i denti, in modo da non tralasciare neanche una zona;

6 modalità Smart per personalizzare lo spazzolamento - Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante e Denti ultra sensibili;

sensore di pressione dello spazzolamento Smart avanzato, che ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Inoltre, all'interno della confezione, oltre allo spazzolino iO8 con testina, troverai un caricatore magnetico, che si blocca in posizione stabile e fornisce una ricarica rapida in 3 ore, 1 custodia da viaggio premium e 1 supporto per testina.

Scoprilo in offerta su Amazon

