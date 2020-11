Il set con spazzolino elettrico e idropulsore Philips Sonicare in offerta con il 50% di sconto

Per un periodo limitato di tempo trovi il set con spazzolino elettrico e l'idropulsore Philips Sonicare in offerta su Amazon a 129,99€, con il 50% di sconto.

Perfetto per una pulizia profonda ma delicata, questo set ti aiuta ad ottenere un sorriso più bianco in 1 settimana e a migliorare la condizione delle gengive in 2 settimane grazie all'azione combinata dello spazzolino e dell'idropulsore.

Lo spazzolino elettrico DiamondClean, infatti, si avvale della tecnologia Sonica con 62.000 movimenti al minuto, capace di rimuovere fino a 7 volte di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale. Sicuro e delicato, questo spazzolino è dotato di 5 programmi pulizia (Clean per la pulizia quotidiana, White contro le macchie superficiali di caffè, tè, tabacco e vino rosso, Polish per lucidare i denti, Gum Care per la cura delle gengive e Sensitive per una pulizia delicata di denti e gengive) e di due timer diversi (SmartTimer, il timer da 2 minuti che assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti del settore dentale, e QuadPacer, il timer a intervalli di 30 secondi che indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo, per una pulizia orale profonda e completa).

Inoltre, nella confezione sono compresi anche 1 bicchiere di ricarica, 1 custodia da viaggio di ricarica, 1 testina DiamondClean Standard, con setole di media disposte a forma di diamante per rimuovere la placca e i pigmenti in modo delicato ed efficace e dotata di avviso di sostituzione (le setole blu ti indicano quando è giunto il momento di cambiare testina perché diventano progressivamente più bianche), e 1 idropulsore AirFloss Ultra con beccuccio.

Per utilizzare il bicchiere di ricarica basterà posizionare lo spazzolino elettrico Philips Sonicare al suo interno, oltre a poter essere usato anche per sciacquare la bocca dopo la pulizia, mentre la custodia di ricarica da viaggio può essere collegata alla porta USB del portatile o tramite presa a muro, per portare il tuo DiamondClean sempre con te.

Dopo lo spazzolamento, arriva il momento di utilizzare l'idropulsore AirFloss Ultra per eliminare la placca tra gli spazi interdentali, migliorare la salute delle gengive e prevenire la formazione delle carie. Questo idropulsore è dotato di tecnologia a micro-gocce, che combina aria e collutorio o acqua ed offre risultati ottimali per una pulizia efficace e delicata tra i denti e lungo le gengive, getto personalizzato (singolo, doppio o triplo ad ogni pressione del pulsante di attivazione), punta guida morbida, per trovare il posizionamento corretto senza difficoltà, e beccuccio ad alte prestazioni, capace di intensificare la potenza della tecnologia ad aria e micro-gocce per una maggiore efficacia ed efficienza.

