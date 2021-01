Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X Special Edition in offerta solo per oggi con il 44% di sconto

Uno spazzolino elettrico ricaricabile di ultima generazione dotato di intelligenza artificiale e sensori di movimento per una pulizia eccellente

Solo per oggi, grazie alle offerte di Amazon, trovi lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X Special Edition in offerta a 149,99€, con il 44% di sconto.

Oral B Genius X è uno spazzolino elettrico ricaricabile di ultima generazione che, grazie ai sensori di movimento e all’intelligenza artificiale, riconosce e migliora le tue abitudini di spazzolamento, per una pulizia orale quotidiana eccellente. Grazie all'intelligenza artificiale, infatti, i sensori di movimento tengono traccia della posizione precisa di Genius X mentre spazzoli i denti, consentendo all'app di Oral B di fornire feedback in tempo reale sullo spazzolamento e di monitorare facilmente i tuoi progressi.

Inoltre, lo spazzolino elettrico Genius X di Oral B è dotato di:

controllo della pressione di spazzolamento - che si attiva quando stai spazzolando i denti troppo energicamente, riducendo istantaneamente la velocità di spazzolamento per proteggere le gengive;

esclusiva testina rotonda di Oral-B - che circonda ogni dente, per una pulizia superiore e gengive più sane;

- che circonda ogni dente, per una pulizia superiore e gengive più sane; SmartRing (Segnalatore Visivo) 360° - si illumina per correggere uno spazzolamento troppo energico o disomogeneo;

batteria al litio - che dura oltre 2 settimane con 1 ricarica completa;

6 modalità di spazzolamento - pulizia quotidiana, Pro-Clean: pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua;

timer di 2 minuti.

Oral B Genius X è quindi uno spazzolino elettrico che garantisce una pulizia professionale grazie all’intelligenza artificiale, che riconosce le tue abitudini di spazzolamento e ti guida per raggiungere tutte le aree del cavo orale, ai numerosi programmi di pulizia e alla sua ottima qualità costruttiva. Inoltre, nella confezione troverai anche 1 caricatore, 4 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio smart premium con caricatore USB.

Lo spazzolino elettrico Genius X è disponibile in diversi colori, e le versioni in offerta con il 44% di sconto sono Blush Pink e Gold Rose: due versioni super femminili da non farsi scappare!

