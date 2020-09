Spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Genius scontato del 52%

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare su Amazon lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N in offerta a 119,99 €, con il 52% di sconto.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N è un prodotto di fascia alta che si contraddistingue per il sistema di spazzolamento intelligente e la nuova tecnologia Gum Guard - Protezione Gengive, che aiuta a prevenire i disturbi gengivali avvertendo se si sta spazzolando troppo energicamente. La speciale testina rotonda di Oral-B circonda e avvolge ogni dente per una pulizia superiore rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale e rimuove fino al 100% in più di placca, per gengive sane e pulite. Inoltre, l'anello esterno delle setole ha estremità sottili che aiutano a spazzolare delicatamente il bordo gengivale senza irritazioni, mentre le diverse modalità di spazzolamento e il controllo della pressione su denti e gengive permettono di personalizzare la tecnica di igiene orale per prendersi cura delle aree più delicate.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali, grazie alla coppetta lucidante che trattiene il dentifricio e lo rilascia dove necessario, ed è dotato di:

sei modalità di spazzolamento, tra cui Sbiancante e Denti Sensibili

una batteria al litio, che dura fino a 2 settimane con 1 ricarica completa;

timer incorporato, che segnala 2 minuti di spazzolamento come raccomandato dai dentisti;

funzione SmartRing (Segnalatore Visivo), che ti avverte visivamente se stai premendo troppo energicamente sulle gengive e ti permette di personalizzare la tua esperienza grazie al LED a 12 colori.

Leggero e potente, lo spazzolino elettrico Oral-B Genius 10000N si distingue anche per la pratica applicazione Oral-B, che lo rende funzionale e innovativo. Nella confezione, infatti, troverai una ventosa da attaccare allo specchio del bagno e che funge da supporto per il tuo smartphone, così da poter gestire e monitorare in tempo reale il lavaggio dei denti.

Questa applicazione, infatti, offre:

rilevamento della posizione, che ti guida nella pulizia dei denti aiutandoti a spazzolare tutte le superfici del cavo orale senza trascurare le aree difficili da raggiungere;

Guida Smart, che dà feedback in tempo reale e aiuta a monitorare i tuoi progressi;

tecnologia Gum Guard, che lavora in sinergia con l'app per individuare i punti in cui hai spazzolato in modo troppo energico, fornisce un feedback per una routine più delicata e grazie al controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento;

funzione calendario e promemoria.

Nella confezione, inoltre, troverai:

1 manico color Nero Notte, con batteria al litio e base di ricarica verticale;

2 testine di ricambio Oral-B, realizzate per adattarsi alla perfezione allo spazzolino, con punte rotonde delicate sulle gengive, setole angolate per raggiungere gli spazi interdentali e setole Ultrathin per una pulizia extra delicata;

1 custodia da viaggio smart con doppia presa, di cui una porta USB, per ricaricare spazzolino e smartphone con una sola spina;

1 supporto a ventosa per smartphone;

; 1 supporto Premium per testine.

Pro:

applicazione utilissima;

potenza assoluta e pulizia totale;

custodia da viaggio smart utile e funzionale;

spazzolino leggero e con una batteria a lunga durata.

Contro:

prezzo elevato.

