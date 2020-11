Cyber Monday: lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 in offerta con il 50% di sconto

Solo per oggi, grazie alle offerte Amazon del Cyber Monday, trovi lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 Design Edition in offerta a 39,99€, con il 50% di sconto.

Questo spazzolino elettrico si distingue per l’elegante manico disponibile in 3 colori (nero, bianco e rosa) e per le numerose funzioni:

timer professionale di 2 minuti, per spazzolare i denti come raccomandato dai dentisti, e avviso ogni 30 secondi, che ti avverte quando è il momento di passare all’area successiva;

testina rotonda che rimuove fino al 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane, ed elimina le macchie superficiali, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno;

tecnologia di controllo della pressione, che riduce la velocità di spazzolamento e ti avvisa quando stai spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutandoti a proteggere le gengive più delicate;

2 modalità di spazzolamento: pulizia quotidiana e protezione gengive;

batteria al litio all’avanguardia che dura più di due settimane.

Per gengive più sane, denti più bianchi e una pulizia impeccabile, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 è quindi la scelta ottimale, soprattutto per tutti coloro che desiderano passare ad uno spazzolino elettrico e migliorare la salute del cavo orale con un prodotto di ottima qualità in vendita ad un prezzo conveniente. Nella confezione, inoltre, sono compresi 1 manico per spazzolino elettrico con caricatore, 1 testina di ricambio e 1 custodia da viaggio.

