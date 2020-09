Lo spazzolino elettrico con tecnologia sonica Philips ProtectiveClean 4500 in offerta con il 41% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon lo spazzolino elettrico Philips Sonicare HX6830/44 ProtectiveClean 4500 in offerta a 64,99 €, con il 41% di sconto.

Nella confezione in offerta sono compresi: 1 manico ProtectiveClean di colore nero, 1 testina W Optimal White e 1 caricatore da viaggio.

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 si caratterizza principalmente per la sua capacità sbiancante: questo spazzolino, infatti, rende i denti più bianchi con delicatezza, sbiancandoli in appena 1 settimana di utilizzo. Inoltre, questo spazzolino elettrico è dotato di numerosi programmi e funzionalità.

2 programmi di pulizia

Per una pulizia quotidiana superiore, il programma Clean pulisce a fondo e rimuove la placca, mentre White è l'ideale per eliminare le macchie superficiali.

Tecnologia sonica

La tecnologia sonica brevettata di Philips Sonicare combina fino a 62.000 movimenti al minuto con una ben determinata ampiezza di oscillazione delle setole della testina: la particolare combinazione tra frequenza e ampiezza di movimento determina un’elevata velocità delle setole che, a sua volta, produce un’azione di pulizia fluido dinamica. Questa azione di pulizia fluido dinamica, creando una miscela di dentifricio e saliva, produce un fluido schiumoso che si diffonde per tutta la cavità orale e penetra a fondo negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale, per una pulizia delicata ed ottimale. Inoltre, la tecnologia sonica è adatta anche per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture, ed aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Sensore di pressione

Grazie al sensore di pressione potrai sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i denti: lo spazzolino elettrico, infatti, emetterà un suono pulsante se non ti accorgi di esercitare troppa forza durante la pulizia, ricordandoti di esercitare meno pressione sulle gengive.

Tecnologia BrushSync

Tutte le testine si usurano con il tempo, ma la tecnologia BrushSync monitora da quanto tempo e con quale frequenza stai utilizzando la testina dello spazzolino: quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico e un breve segnale acustico te lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la certezza che la tua testina stia pulendo in modo efficace.

SmartTimer e QuadPacer

Due timer che lavorano in sinergia per offrirti il massimo dell'efficienza: Smartimer, il timer di 2 minuti che assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti dentali, e QuadPacer, 4 intervalli da 30 secondi che assicurano la corretta pulizia di ciascun quadrante della bocca.

