Il set con due spazzolini elettrici Philips Sonicare DiamondClean con custodia da viaggio USB e bicchiere da ricarica in offerta al 51% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare su Amazon il set Philips Sonicare HX9354/38 DiamondClean in offerta a 179,99 €, con il 51% di sconto. Scopriamo tutte le specifiche e le caratteristiche di questo ottimo prodotto.

Gli spazzolini elettrici Philips con tecnologia Sonicare sono strumenti per l'igiene dentale innovativi e di ottima qualità, e consentono una pulizia profonda ed efficiente. Infatti, secondo alcuni studi condotti negli USA, uno spazzolino Philips Sonicare effettua più passate in 2 minuti di quelle che uno spazzolino manuale potrebbe effettuare in un mese, e l’utilizzo degli spazzolini elettrici Philips Sonicare può:

- sbiancare i denti 2 volte di più rispetto a uno spazzolino manuale in 1 sola settimana;

- rimuovere la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale;

- consentire un miglioramento delle condizioni delle gengive.

Il set Philips Sonicare DiamondClean include:

2 impugnature DiamondClean nere,

4 testine AdaptiveClean nere,

1 bicchiere-caricatore,

1 custodia da viaggio USB.

Lo spazzolino elettrico DiamondClean si caratterizza per la tecnologia Sonicare (62.000 movimenti al minuto) e 5 programmi di pulizia:

Clean - per pulizia quotidiana;

White - per la rimozione delle macchie superficiali di caffè, tè, tabacco e vino rosso;

Polish - che pulisce e lucida i denti;

Gum Care - un massaggio delicato per stimolare le gengive;

Sensitive - per una pulizia profonda ma delicata di denti e gengive.

Lo spazzolino Sonicare DiamondClean è anche dotato del sistema EasyStart, che aumenta gradualmente la potenza dopo i primi 14 utilizzi per consentire di familiarizzare con l'esperienza di pulizia Sonicare, e di due funzioni timer: SmartTimer, un timer da 2 minuti che assicura il tempo di pulizia consigliato dai professionisti del settore dentale, e QuadPacer, un timer a intervalli di 30 secondi che indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo, per una pulizia orale profonda e completa.

Inoltre, una ricarica assicura fino a tre settimane di autonomia, e lo spazzolino è anche dotato di sistema a doppia ricarica:

Bicchiere di ricarica - basta posizionare lo spazzolino elettrico Philips Sonicare nel bicchiere per caricarlo; può essere usato anche per sciacquare la bocca dopo la pulizia.

Custodia di ricarica da viaggio USB - può essere collegata alla porta USB del portatile o tramite presa a muro, per caricare e portare DiamondClean sempre con te.

Scopri il set in offerta su Amazon