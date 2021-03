Il tagliacapelli professionale a rete marcato Moser in offerta con il 51% di sconto

Un tagliacapelli efficiente e di ottima qualità in offerta a un prezzo conveniente solo per pochi giorni

Per un periodo limitato di tempo, trovi il tagliacapelli professionale a rete marcato Moser in offerta a soli 39€, con il 51% di sconto.

Moser Profesional 1400 è un tagliacapelli solido e di qualità che regala un risultato professionale, proprio come dal barbiere. Dal motore potente con oscillazione polarizzata, questo tagliacapelli è dotato di testa di taglio in acciaio inossidabile ad alta precisione con lama a stella "Made in Germany", sistema di regolazione della lunghezza di taglio MultiClick con 5 posizioni da 0,7 a 3 mm e di 4 pettini regolabili (4/6/9/14 mm).

Robusto e ben realizzato, il tagliacapelli di Moser funziona molto bene e taglia senza indecisioni e inceppamenti sin dalla prima passata, velocizzando i tempi di taglio, ha un cavo piuttosto lungo ma risulta poco silenzioso. Nella confezione, infine, oltre al tagliacapelli e ai 4 pettini di precisione sono compresi anche una spazzola per la pulizia, un pettine per capelli, un paio di forbici e una boccetta di olio per la manutenzione del prodotto.



Scoprilo in offerta su Amazon.it