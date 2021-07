Il termometro digitale frontale a infrarossi 2 in 1 in offerta con il 43% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, puoi trovare il termometro digitale frontale a infrarossi 2 in 1 marcato Idoit in offerta a 16,99?, con uno sconto del 43%. Questo termometro digitale è sicuro da usare, certificato da CE e RoHS, ed è professionale, affidabile e di facile utilizzo: basta premere il pulsante per avere una lettura rapida entro 1 secondo (scarto di misurazione ? ± 0,2 gradi).

Il termometro digitale frontale a infrarossi di Idoit è poi dotato di 2 diverse modalità di misurazione

misurazione come termometro frontale per adulti, bambini e neonati (da 32 a 43°C)

per adulti, bambini e neonati (da 32 a 43°C) misurazione della temperatura di ambienti e oggetti (da 0 a 100°C).

Leggero e portatile, ha una struttura in plastica ABS robusta e resistente, una pratica custodia, che lo rende comodo ed igienico, ed è sicuro da usare anche in caso di possibile infezione, grazie alla distanza necessaria per la misurazione (3-5cm).

Le caratteristiche principali che contraddistinguono il termometro digitale a infrarossi di Idoit sono quindi:

accurato - algoritmo clinicamente accurato con calibrazione a tre fasi

2 modalità di misurazione della temperatura;

misurazione della temperatura in 1 secondo;

display OLED ampio, chiaro e retroilluminato - lo schermo LCD a tre colori con sistema di allarme febbre audio e visivo mostra chiaramente i dati di misurazione anche nel buio più totale, è dotato di 3 colori display, ed emette un allarme in caso di febbre alta (colore rosso);

99 set di memoria - il termometro digitale memorizza fino a 99 letture di temperatura

memorizza fino a 99 letture di temperatura è possibile impostare facilmente i gradi sia in scala Celsius che Fahrenheit;

spegnimento automatico dopo 15 secondi di inutilizzo;

modalità silenziosa.

All'interno della confezione troverai 1 termometro digitale frontale a infrarossi, 2 batterie AAA, 1 custodia e 1 manuale utente.

Ulteriori specifiche?

- Campo di misura:

Temperatura frontale: 32 °C - 43 °C (86 ° F - 109,4 °F); <32°C /86°F, "LO" display; >43,0°C /109.4°F, "HI" display

Oggetto: 0 °C - 100 °C (32 ° F - 212 °F); 0°C/32°F, "LO" display; >100°C/212,0°F, "HI" display.

- Precisione di misurazione (laboratorio):

Modalità frontale ± 0,2 ° C / ± 0,3 °C

Ripetibilità clinica ? Entro ± 0,3 ?

Scoprilo in offerta su Amazon