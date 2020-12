Solo per oggi, il termometro a infrarossi per adulti e bambini in offerta con il 54% di sconto

Un termometro ad infrarossi per fronte e orecchio, con lettura istantanea ed adatto sia per gli adulti che per i bambini

Solo per oggi, grazie alle offerte di Natale Amazon, trovi il termometro ad infrarossi marcato Jumper in offerta a 22,99€, con il 54% di sconto.

Quello di Jumper è un termometro a infrarossi multifunzionale destinato alla misurazione della temperatura corporea di adulti e bambini, ma non solo. Se puntato verso la fronte o l'interno dell'orecchio, infatti, questo temometro misurerà la temperatura corporea, ma può anche essere utilizzato per misurare la temperatura della superficie di un oggetto o di un liquido, come il latte o l'acqua.

Comodo e rapido da utilizzare, questo termometro è dotato di un sensore a infrarossi ad alta tecnologia, che assicura letture non solo veloci (1 secondo), ma anche accurate (intervallo di precisione ± 0.2°C / ± 0.4°F), della funzione di spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria, di display LCD con retroilluminazione a 2 colori con allarme sonoro in caso di temperatura più alta o più bassa del normale e della funzione memoria, grazie alla quale il termometro è in grado di memorizzare fino a 20 misurazioni.

Infine, il termometro a infrarossi di Jumper è dotato della modalità silenziosa, di modalità speciali per bambini e adulti, per ottenere letture accurate per fasce di età diverse, ed è coperto da una garanzia di 24 mesi. La confezione include: 1 termometro a infrarossi con cappuccio magnetico, 1 custodia morbida, 2 batterie AAA e 1 manuale di istruzioni.

Scoprilo in offerta su Amazon