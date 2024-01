Saldi Amazon: TV Samsung da 50 pollici 4K scontato del 37%

In offerta oggi su Amazon il TV Samsung Crystal Ultra HD Serie CU7000 (modello UE50CU7170UXZT) proposto a 379 euro, con uno sconto del 37%.

Modello LCD Led con risoluzione 4K, venduto e spedito direttamente da Amazon con consegna rapida per gli utenti Prime. Si tratta di uno dei modelli più venduti su Amazon con quasi 5.000 recensioni positive.

Tv dal design moderno e raffinato con sottili bordi attorno allo schermo ed eleganti supporti laterali. Modello equipaggiato con la tecnologia “PurColor” che consente di ottenere immagini di elevata qualità e dai colori naturali. Citiamo anche il “Contrast Enhancer”, capace di regolare dinamicamente il contrasto, ottimizzando profondità e colore, e la tecnologia “High Dynamic Range” (HDR) utile per migliorare la resa luminosa del TV, in modo da offrire un’ampia gamma di colori e ricchi dettagli visivi. Tv adatto anche ai videogames con il “Gaming Hub” che include anche i giochi in cloud per Xbox.

Non dimentichiamo il potente sistema di upscaling in 4K e l'interfaccia utente Smart Hub che ospita le app di streaming più note come Netflix e Youtube.

Proseguiamo con l’Adaptive Sound che ottimizza in tempo reale l’audio in base all’analisi della scena, secondo il tipo di contenuto.

Il TV Samsung Crystal Ultra HD Serie CU7000 è anche equipaggiato con la piattaforma SmartThings che consente di controllare dal TV vari dispositivi smart della nostra casa come robot aspirapolvere e condizionatori.

