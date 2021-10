TV OLED LG da 55 pollici a meno di 1.000 euro

In offerta su Amazon un ottimo TV 4K acquistabile con un risparmio di 600 euro

In offerta su Amazon, per un periodo limitato di tempo, il nuovo TV OLED LG serie A1 da 55 pollici, acquistabile a 988 euro con uno sconto del 38% (risparmio di 611 euro).

In promozione anche la variante da 48 pollici a 949 euro con uno sconto del 37% (risparmio di 550 euro), acquistabile a rate direttamente da Amazon, con spedizione in 24 ore per gli utenti Prime ed ulteriore sconto di 47 euro tramite coupon.

Ricordiamo, inoltre, la protezione aggiuntiva con estensione di garanzia fino a 3 anni, acquistabile a 88,99 euro.

Si tratta di un TV ben costruito e dalle complete caratteristiche, dotato delle più recenti tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos.

Tv LG OLED Ultra HD HDR che vanta anche elevate prestazioni, con colori naturali e un nero assoluto. Un modello, inoltre, dal design elegante e sottile.

A bordo troviamo l'avanzato sistema operativo webOS che ospita le migliori app di streaming video come DAZN, Disney+, Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

Non dimentichiamo la possibilità di controllo tramite comandi vocali, con la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

