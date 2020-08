Accessori scuola a prezzi scontati per un ritorno con stile

Tra poche settimane ricomincia la scuola, oltre a provvedere ai libri che accompagneranno i ragazzi delle elementari, medie e superiori, non bisogna tralasciare gli accessori.

Zaini ergonomici e comodi, portapenne pratici e funzionali e quaderni sono indispensabili per vivere al meglio l’anno scolastico senza tralasciare lo stile.

Se volete avere l’indispensabile ed essere pronti ad affrontare facilmente interrogazioni o compiti, grazie alle offerte Amazon avrete tutto quello che vi serve a prezzi super scontati.

Zaino Eastpak

Lo zaino è il compagno preferito dai ragazzi, tra i modelli evergreen l’Eastpak non poteva mancare. Disponibile in differenti colori e fantasie è perfetto per i ragazzi o le ragazze che vogliono essere alla moda con un modello essenziale ma che non passa inosservato. Realizzato in nylon resistente è dotato di un ampio scomparto principale con una tasca frontale chiusa da una zip logata. Il tessuto idrorepellente, accompagnerà i ragazzi durante tutto l’anno scolastico conservando il contenuto asciutto e protetto. Il retro dello zaino con un’imbottitura protettiva e gli spallacci foderati si adattano alla forma del corpo per essere confortevoli.

Pro. Il modello è resistente e confortevole.

Contro. Lo zaino non è impermeabile al 100%

Scopri di più su Amazon a 28,50€ con uno sconto del 43%

Astuccio Eastpak

L’astuccio permette di conservare al suo interno penne, pennarelli e per questo deve essere pratico e funzionale. Il modello della Eastpack dalla forma ovale e affusolata è elegante e raffinato. Disponibile in differenti colori è pensato per accontentare tutti i gusti. Dotato di un ampio scomparto principale e di un organizer per penne il contenuto sarà in ordine e a portata di mano. Realizzato in misto nylon e poliestere è resistente e robusto. Completato da una tasca aggiuntiva con chiusura a zip potrete mettere al sicuro anche gli oggetti preziosi.

Pro. L’astuccio contiene al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno.

Contro. Bisogna fare attenzione ai colori.

Scopri di più su Amazon a 11,19€ con uno sconto del 44%

Set di penne Bic

Prendere appunti e scrivere i compiti sul diario è fondamentale e per farlo al meglio bisogna avere con sè la penna adatta. La classica Bic Cristal Original è intramontabile ed è disponibile nei colori blu, rosso, verde e nero. Il design semplice dalla forma affusolata, è affidabile e ha una struttura trasparente che permette di controllare costantemente il livello dell’inchiostro. La punta media da 1,0 mm scivola sulla pagina per assicurare il massimo del comfort, senza sbavature. Realizzata con pochi materiali, è certificata con il marchio di qualità ecologica NF. Il set formato da 20 penne vi accompagnerà durante il corso dell’anno scolastico.

Pro. Il set ha un ottimo assortimento e le penne scrivono bene.

Contro. Gli utenti che hanno acquistato il set non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 4,50€ con uno sconto del 46%

Zaino North Face

Perfetto per chi ama lo sport e trascorrere le giornate all’aperto, questo zaino è ideale sia per la scuola che per il tempo libero. Con i suoi 29 litri, è grande abbastanza per contenere i libri o l’abbigliamento da trekking. La cintura sui fianchi e la cinghia per lo sterno offrono il massimo del comfort con carichi pesanti, ma possono essere rimosse in ogni momento. Il pannello posteriore imbottito in air mesh e gli spallacci in schiuma permettono di utilizzarlo per diverse ore comodamente. La tasca portaoggetti frontale, le due tasche portaborraccia e lo scomparto secondario permettono di avere con voi tutto quello che vi serve a scuola.

Pro. Lo zaino è capiente e resistente.

Contro. Il pc da 15 pollici ci sta un po’ stretto.

Scopri di più su Amazon a 74,99€ con uno sconto del 25%

Set quaderni

Se amate la natura e il mondo animale allora non potete fare a meno di questo set per quaderni. Il kit da 10 pezzi è caratterizzato da simpatiche e divertenti copertine che riportano il volto di animali come l’orso, la tigre o i simpatici delfini. I quaderni a quadretti da 5 mm sono perfetti per le elementari mentre la carta interna da 80 gr è resistente.

Pro. La carta è di qualità e resistente.

Contro. I quaderni sono poco assortiti.

Scopri di più su Amazon a 6,29€ con uno sconto del 29%

Astuccio Minnie

Per le piccole appassionate del mondo Disney, l’astuccio dedicato a Minnie è immancabile tra gli accessori scuola. Il modello super colorato e divertente conquisterà le bambine grazie anche alla presenza di un simpatico unicorno, un must per le ragazze che vogliono essere sempre alla moda. Formato da tre scomparti con chiusura a zip al suo interno ha tutto ciò di cui hanno bisogno per affrontare serenamente l’anno scolastico come: due penne, due matite, una gomma, un temperino, un righello, un paio di forbici, 18 colori a matita e 18 pennarelli. Realizzato con materiali lavabili le dimensioni compatte permettono di portarlo comodamente all’interno dello zaino.

Pro. L’astuccio è colorato e ben fatto.

Contro. Alcuni accessori all’interno non sono funzionali.

Scopri di più su Amazon a 19,95 con uno sconto del 9%

