Prima del Prime Day: le migliori offerte per chi non riesce a resistere

Il Prime Day 2022 è sempre più vicino, il 12 e il 13 luglio Amazon mette a disposizione una serie di sconti imperdibili per tutti gli iscritti al servizio Prime.

Se non riuscite a resistere e non vedete l’ora di acquistare l’aspirapolvere tanto desiderato o la friggitrice ad aria per concedervi piccoli peccati di gola in modo salutare, allora non potete farvi sfuggire le offerte anticipate.

Pronti ad acquistare gli elettrodomestici Samsung, Xiaomi e Rowenta per una casa smart a prezzi convenienti? Scopriamoli insieme!

Samsung

Il marchio coreano simbolo di tecnologia e di prodotti top di gamma è perfetto per prendersi cura della casa, ma con un occhio al portafoglio.

Samsung robot 2 in 1

Il robot aspirapolvere oltre a rimuovere lo sporco e i batteri lava i pavimenti efficacemente, perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia della casa. Una volta agganciato il panno in microfibra al contenitore dell’acqua, questo lo riconosce e inizia automaticamente a lavare regolando il livello dell’acqua, mentre la batteria a lunga durata mantiene la potenza aspirante fino a 150 minuti per pulire tutto l’appartamento con una sola ricarica. Il design slim, è ideale per pulire anche sotto i mobili e raggiungere i punti più difficili per un risultato efficiente e completo. Pensato per chi è sempre fuori casa, il robot può essere collegato all'app dedicata e controllare l’apparecchio anche da remoto.

Lavasciuga

Poter lavare e asciugare tutto il guardaroba con un solo elettrodomestico è possibile con la lavasciuga della Samsung. Il modello dotato di tecnologia Ecolavaggio assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature perché il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Il bucato sarà pulito, disinfettato e profumato sfruttando la tecnologia Airwash che con l'aria calda rimuove gli odori sgradevoli ed elimina i batteri fino al 99,9% senza utilizzare acqua calda o detergenti chimici.

Xiaomi

L’azienda cinese tra i leader nel campo dei cellulari, ha deciso di occuparsi e sviluppare anche il settore degli elettrodomestici creando prodotti efficienti e tecnologici.

Mi Vacuum Cleaner Lite scopa elettrica

Comoda, ergonomica e maneggevole: la scopa elettrica Xiaomi è l’alleata ideale quando dovete pulire casa. Il motore con potenza fino a 100.000 giri al minuto, ha una batteria con una durata di 45 minuti in modalità Standard e 15 minuti in modalità Max, ideale per pulire a fondo l’appartamento. Grazie al sistema di filtrazione a 3 fasi (filtro a ciclone, filtro HEPA e filtro in cotone) elimina il 99,9% dei batteri separando la polvere dall’aria.

Mi Smart Air Fryer friggitrice ad aria

Friggere con poco olio senza perdere la fragranza dei cibi è il desiderio di molti e con questa friggitrice ad aria potete ottenere deliziose ricette a basso contenuto di grassi. L’aria circola ad alta velocità per riscaldare il cibo in modo uniforme e aver un risultato morbido dentro e croccante fuori. La temperatura può essere regolata tra 40 e 200° C per friggere, scongelare oppure essiccare carne o frutta così da accontentare ogni gusto.

Rowenta

Il marchio tedesco dei piccoli elettrodomestici ha sempre puntato tutto sulla qualità e la ricerca tecnologica per realizzare prodotti al passo con i tempi.

Ventilatore a piantana Turbo Silence Extreme+

In estate, con le temperature alte, è impossibile non avere un ventilatore e il modello della Rowenta non solo garantisce alte prestazioni, ma è estremamente silenzioso per poter godere del fresco anche di notte. Dotato di 5 velocità potete regolare il livello in base alle vostre esigenze, mentre il timer permete di attivare lo spegnimento automatico e avere così un sicuro risparmio energetico.

Aspirapolvere Animal Care

Liberarsi dei peli degli animali domestici è più semplice di quello che si pensa con l’aspirapolvere Animal Care Rowenta! L'apparecchio è in grado di assicurare risultati straordinari grazie alla spazzola motorizzata con luce a LED e setole in Nylon e alla tecnologia Flex che permette di arrivare anche sotto ai mobili bassi senza doversi piegare. Oltre ad avere una potenza fino a 130AW l'aspirapolvere ha tre modalità: Eco per sessioni di pulizia silenziose su tutte le superfici, Max per eliminare peli di animali e lo sporco più consistente e Boost per pulire alla massima potenza.

