Black Friday EcoFlow: grandi risparmi su pannelli solari e batterie

Iniziano le promozioni del Black Friday di EcoFlow: numerose offerte su varie soluzioni energetiche, tra cui centrali elettriche portatili, pannelli solari e altro ancora.

Le offerte sono disponibili sul sito di EcoFlow e su Amazon (qui tutte le promozioni).

In particolare vi segnaliamo le power station RIVER 2 e DELTA 2, proposte in offerta anche con pannelli solari portatili, e il completo kit fotovoltaico da balcone PowerStream.

Power station RIVER 2 e RIVER 2 Pro

Con un peso di soli 3,5 kg e una capacità di 256Wh, RIVER 2 è il compagno perfetto per le attività all’aperto. Grazie alla tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, RIVER 2 può essere ricaricata da 0 a 100% in 60 minuti. Inoltre, grazie alle celle della batteria LFP, RIVER 2 offre una durata di 10 anni con 3.000 cicli di carica. Per gli utenti che apprezzano la portabilità, ma che hanno bisogno di maggiore energia, è disponibile anche l’alternativa RIVER 2 Pro a soli 679 euro, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo originale.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon:

- RIVER 2 a 269 euro (sconto 10%)

- RIVER 2 con pannello solare portatile da 110 W a 458 euro (sconto 28%)

- RIVER 2 Pro con pannello da 220 W a 1.048 euro (sconto 25%)

Power station DELTA 2

L’ottima power station DELTA 2 è in offerta per i Black Friday a 899 euro. DELTA 2 non è solo una batteria, assicura l'alimentazione nel tuo ambiente domestico, offre energia immagazzinata trasportabile ovunque ed è in grado di alimentare elettrodomestici e dispositivi elettronici di vario genere. Ideale anche per camper, tende o quando sei in viaggio. DELTA 2 ha una capacità di 1 kWh e numerose prese e porte in AC e DC.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon:

- DELTA 2 a 899 euro (sconto 25%)

- DELTA2 con pannello solare portatile da 220 W a 1.328 euro (sconto 26%)

Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream

In offerta per il Black Friday anche il completo e avanzato impianto fotovoltaico da balcone PowerStream proposto a 2.076 euro con uno sconto del 13%. Kit facile da installare, con microinverter, 2 pannelli solari rigidi da 400W, power station DELTA 2 da 1kWh e 2 Smart Plug.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon