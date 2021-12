Offerte di Natale: impastatrici, librerie e macchine per il caffè a prezzi imbattibili

Natale è finalmente alle porte e, come da tradizione, i regali sotto l’albero non possono mancare!

Electrolux Slow Cooker

La Slowcooker di Electrolux è pensata per realizzare piatti che necessitano di lunghi tempi di preparazione. A fine cottura la Slowcooker entra automaticamente in modalità mantenimento calore, inoltre il display con comandi Touch, consente di programmare facilmente la tipologia di cottura preferita e visualizzare il tempo rimanente alla fine della preparazione. La casseruola removibile in ceramica, può essere comodamente lavata in lavastoviglie, mentre il coperchio in vetro permette di controllare la cottura in qualsiasi momento.

Electrolux impastatrice planetaria

L'impastatrice planetaria Assistent vi aiuterà a mescolare gli ingredienti migliori in ogni occasione. La frusta piatta in silicone SoftEdge insieme alla spatola in silicone, permettono di amalgamare al meglio gli ingredienti senza lasciarne alcuno indietro. Il coperchio per la lievitazione PerfectRise assicura il livello di umidità ottimale per fare lievitare l’impasto, la luce Led integrata, invece, permette di avere una completa visibilità sul composto durante la preparazione. Il modello include un gancio impastatore, frusta piatta in metallo, una frusta piatta in silicone, una frusta a filo e 2 recipienti in acciaio inox con paraschizzi e coperchio.

iRobot Roomba aspirapolvere robot connesso

Con iRobot potrete aspirare lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a tre fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie, personalizzando ogni fase. Il robot suggerisce i programmi più adatti ai momenti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti come durante le stagioni delle allergie. Compatibile con Alexa e Google Assistant, riesce ad evitare i mobili grazie alla possibilità di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti.

Electrolux purificatore d'aria

Il purificatore electrolux è perfetto per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare a vivere in un ambiente protetto. L'interfaccia touch intuitiva permette di impostare le funzioni assicurando un'esperienza di utilizzo semplice. Dotato di un filtro multi-strato e l’uscita a spirale crea un vortice verso l'alto che diffonde e fa circolare l'aria purificata nella stanza in modo efficace ed omogenea, inoltre segnala con due livelli di allarme quando il filtro deve essere sostituito.

FoodSaver macchina sottovuoto per alimenti

Per conservare gli alimenti freschi e gli avanzi, la macchina sottovuoto è immancabile. Facile da usare, basta tenere premuta la valvola dei contenitori o dei sacchetti con zip per eliminare completamente l’aria. Il design verticale e compatto si adatta anche agli ambienti piccoli. Ricaricabile in poco tempo, può essere utilizzata fino a 100 volte con una carica.

Polti Vaporetto Lecoaspira

Polti Vaporetto Lecoaspira uccide ed elimina il 99,99% di virus, germi e batteri grazie al filtro ad acqua che intrappola le particelle più sottili come pollini ed allergeni. Il pulitore a vapore con caldaia ad alta pressione permette di regolare il vapore per pulizie profonde di tutti i pavimenti e superfici lavabili di casa. La regolazione dell’aspirazione automatica con 10 programmi e i 15 accessori in dotazione consentono di aspirare e lavare le superfici con un solo prodotto.

Dmora parete attrezzata per soggiorno

Se avete voglia di regalare o regalarvi un nuovo soggiorno, la parete attrezzata è un’ottima idea regalo. Il comodissimo set da soggiorno permette di arredare elegantemente la camera perché composta da un mobile porta tv inferiore diviso in 4 ante e 6 scomparti, un mobile pensile superiore diviso in 2 scomparti con 2 ante e una mensola. Resistente all'abrasione e ai graffi è disponibile in color rovere e bianco lucido.

Homcom poltrona relax reclinabile con poggiapiedi

Per rilassarsi la poltrona ha il poggiapiedi e lo schienale reclinabile fino a 150° tramite una leva e i braccioli imbottiti. Il tessuto in microfibra conferisce a questa poltrona reclinabile un look moderno e un comfort estremo.

Macchina da caffè Nespresso portatile

Per gli appassionati di caffè che non rinunciano a questa bevanda anche quando sono fuori casa, un regalo da scartare sotto l’albero è la macchina da caffè portatile. Dotata di due modalità, si può utilizzare l'acqua calda e dopo aver premuto il pulsante per 5 secondi, è possibile ottenere il caffè aromatico. Invece, con l’acqua fredda, basta premere il pulsante per 2 secondi per iniziare a riscaldare e gustare il caffè in circa 8-12 minuti. La macchina per caffè espresso è completata con un caricatore per auto da 12 V.

Homcom libreria in legno con 6 ripiani

Questa libreria ad S è ideale per ogni angolo di casa e dell’ufficio. La scaffalatura realizzata in legno truciolato di alta qualità è resistente ai graffi e agli urti. Dotato di 6 ripiani per organizzare in modo semplice libri, DVD, cornici fotografiche e tutti i tipi di oggetti. Il design moderno ed elegante darà alla casa un tocco raffinato e contemporaneo.

