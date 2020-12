Offerte di fine anno: solo per oggi iRobot Roomba scontato del 40%

Solo per oggi iRobot è in offerta con uno sconto del 40%

Avere casa pulita e in ordine è sempre importante e durante il periodo delle feste ancora di più. Pronti a rilassarci e dedicare del tempo a noi stessi non sempre abbiamo voglia di pulire. Ma per avere un ambiente privo di batteri e germi, possiamo approfittare delle offerte di fine anno Amazon e acquistare solo per oggi iRobot Roomba con uno sconto del 40%

Il robot aspirapolvere grazie alle sue prestazioni avanzate è adatto in ogni ambiente soprattutto in abitazioni in cui ci sono animali domestici. In pochi secondi e senza fatica è in grado di rimuovere i peli in pochi minuti.

Dotato di connessione Wi-Fi intelligente, la navigazione iadapt permette a iRobot di pulire la superficie del pavimento aspirando sotto i mobili, muovendosi lungo il perimetro dei muri ed evitando gli ostacoli.

I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente. Il sistema di pulizia a tre fasi aeroforce, rinforzato dalle rinnovate doppie spazzole multi-superficie, garantisce prestazioni superiori alle precedenti serie.

Grazie all'app irobot home aiuta a impostare il programma e a pulire, ovunque e in qualunque momento anche quando siamo fuori casa. Facile da utilizzare, anche la manutenzione ci porterà via pochi tempo. iRobot Roomba è dotato di un cassetto lavabile per una pulizia più efficace.