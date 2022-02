Saldi 2022: i prodotti GHD con sconti fino al 43%

La Good Hair Day, conosciuta con l?acronimo Ghd, è un?azienda inglese leader nella produzione di prodotti per capelli professionali, che si caratterizza per l?elevato standard qualitativo delle sue styler.

Fondata nel 2001 da Martin Penny, Gary Douglas, e Robert Powls, la Ghd cresce rapidamente, arrivando nel 2013 ad essere presente in oltre 50,000 saloni di tutto il mondo, diventando sponsor delle sfilate di Victoria?s Secret e amatissima da moltissimi vip e celebrities tra cui Gwyneth Paltrow, Madonna, Victoria Beckham, Jennifer Aniston e Chiara Ferragni.

Grazie alle offerte di Amazon, solo per pochi giorni puoi trovare i prodotti GHD in vendita a prezzi eccezionali: dalle piastre per capelli ai phon, passando per pettini, spazzole e gift set, approfitta delle offerte Amazon e risparmia sui migliori prodotti per capelli GHD!

Ghd Air - Phon professionale

GHD Air è il phon professionale con un motore potente da 2.100 watt e filtro dell'aria rimovibile brevettato che fornisce un flusso d'aria ad alta pressione per un'asciugatura rapida, mentre l'avanzata tecnologia agli ioni riduce l'effetto crespo e i capelli sporgenti per una finitura liscia del salone in metà tempo. I livelli di velocità e temperatura variabili ti consentono di regolare l'asciugatura in base al tuo tipo di capelli, mentre il pulsante dell'aria fredda aiuta a fissare lo styling con un getto d'aria fredda. Grazie al suo design ergonomico, inoltre, è comodo da impugnare sia per mancini che per destrimani

Scoprilo su Amazon.it a 101,00? con uno sconto del 32%

GHD Helios ? Phon Professionale

Ideato dall?UK Research & Design Lab di Cambridge insieme con i migliori fisici, ingegneri ed hairstylist, l?asciugacapelli GHD Helios, grazie alla sua maggiore velocità e leggerezza, garantisce un controllo straordinario in fase di asciugatura e un risultato professionale. Un asciugacapelli ultra potente che massimizza le prestazioni per diminuire drasticamente i tempi di asciugatura.

Inoltre, il motore brushless da 2200 watt e gli elementi riscaldanti ondulati concentrano il flusso d'aria di 120 km/h per ottenere velocemente lo styling desiderato, mentre la tecnologia AeroprecisTM combina un design interno aerodinamico con un beccuccio sagomato, per garantire un flusso d'aria e una distribuzione della temperatura più precisi, offrendo il massimo controllo di styling per ottenere i migliori risultati. La tecnologia avanzata a ioni, infine, riduce i capelli crespi o svolazzanti per capelli lisci il 30% più luminosi.

Scoprilo su Amazon.it a 134,99? con uno sconto del 32%

GHD Original IV Styler - Piastra per Capelli Professionale

La piastra GHD Original IV è perfetta per creare styling lisci ed eleganti ogni giorno. Grazie alla ceramic heat technology, mantiene costante la temperatura di styling ottimale di 185° C, per risultati sempre perfetti. Semplice da utilizzare, efficace nel risultato, iconica, il fusto arrotondato e le lamelle basculanti scivolano facilmente tra i capelli per creare stying con facilità. Inoltre, per una maggiore sicurezza, la funzione sleep mode automatica spegne la piastra dopo 30 minuti di non utilizzo.

Scoprila su Amazon.it a 112,09? con uno sconto del 34%

Ghd Platinum+ - Piastra per Capelli Professionale Intelligente

GHD platinum+ è l'innovativa piastra per capelli intelligente che riconosce le esigenze dei tuoi capelli. La tecnologia innovativa della ultra-zone predective tecnology e i sensori avanzati riconoscono il tipo di capelli e la velocità dello styling e adattano la potenza per mantenere la temperatura di styling a 185° C, per risultati dall'aspetto più sano. GHD platinum+ non è solo una piastra per capelli ma una styler multi-look in grado di creare tanti tipi di styling - lisci, ricci e bellissime onde. Per una maggiore sicurezza, la funzione sleep mode automatica spegne la piastra dopo 30 minuti di non utilizzo.

Scoprila su Amazon.it a 210? con uno sconto del 27%

Ghd Unplugged - Piastra per Capelli Senza Fili

Unplugged Styler è la prima piastra senza filo GHD per look lisci e mossi ovunque e in qualsiasi momento: questa piastra capelli combina la tecnologia dual-zone con elementi riscaldanti in ceramica a quella ibrida al co-litio per assicurare uno stylig continuo di 20 minuti senza l'utilizzo di calore estremo. I sensori sotto le lamelle, infatti, monitorano 200 volte al secondo che sia mantenuta costantemente la temperatura ottimale di styling di 185°C.

Scoprila su Amazon.it a 214,39? con uno sconto del 19%

GHD Gold - Piastra per Capelli Professionale e Innovativa

Dotata di dual zone technology che dona prestazioni elevate, GHD Gold contiene in ogni lamella ben due sensori termici che donano la costante ed ottimale temperatura di styling, 185ºC, distribuita uniformemente dalla base alle punte.

Scoprila su Amazon.it a 173,99? con uno sconto del 13%

Ghd Rise - Spazzola Volumizzante con Tecnologia Intelligente

La prima spazzola smart volumizzante di GHD per styling con 2x volume dalla radice alle punte - crea corpo fin dalla base dei capelli e sulle lunghezze donando forma, elasticità e pienezza. La Ultra-zone smart technology per capelli dall'aspetto più sano irradia il calore attraverso i 32 mm del fusto rispondendo ai bisogni dei capelli e mantenendo la temperatura ottimale e costante di 185, per capelli voluminosi e a lunga durata senza calore estremo. Le setole di nylon lisce di 5 mm creano una leggera tensione durante lo styling e permettono di avvicinarsi alla base dei capelli per donare corpo e per scorrere morbidamente sulle ciocche per uno styling libero dai nodi.

Scoprila su Amazon.it a 129,99? con uno sconto del 16%

GHD Glide Gift Set Hot Brush

GHD presenta la spazzola lisciante Glide in un gift set con astuccio e tappetino termoresistente. Glide è la hot brush professionale GHD per lo styling, che disciplina e liscia i capelli asciutti velocemente e senza sforzo. La tecnologia in ceramica con ionizzatore disciplina i capelli e riduce l'effetto crespo, mentre la spazzola mantiene la temperatura ottimale di styling di 185°C, per garantire capelli visibilmente più sani. La combinazione e l'alta concentrazione di setole corte e lunghe permettono di lavorare su sezioni di capelli ampie, per un look liscio naturale in poche passate. Adatta a capelli corti e medi e lunghi.

Scoprila su Amazon.it a 120,54? con uno sconto del 29%

GHD Flight Travel Gift Set

Appassionata di viaggi? Allora non potrai più fare a meno dell?asciugacapelli da viaggio GHD Flight nel pratico formato pieghevole e dal design compatto. Leggero e potente, questo phon è la perfetta fusione tra design premium, performance potenti e praticità, per rendere il tuo styling perfetto anche in viaggio.

Dotato della tecnologia GHD di protezione dei capelli, si spegne automaticamente quando viene tenuto vicino ai capelli per evitare il surriscaldamento e garantire la tranquillità. Nel set, oltre all?aciugacapelli troverai anche una comoda ed elegante custodia da viaggio.

Scoprilo su Amazon.it a 54,96? con uno sconto del 20%

GHD Tail Comb Carbon - Pettine Antistatico

Un pettine antistatico, piccolo e leggero ma anche robusto e di ottima qualità, per non avere mai un capello fuori in qualsiasi momento della giornata!

Scoprilo su Amazon.it a 13? con uno sconto del 43%

GHD - Spazzola piatta per capelli

Una spazzola con base piatta, perfetta per le per acconciature, manico soft touch con effetto antiscivolo e design professionale.

Scoprila su Amazon.it a 28,97? con uno sconto del 9%

Custodia Tappetino GHD Styler

Dai al tuo styler l'amore che merita grazie alla custodia resistente al calore GHD. Dotata di finitura opaca satinata combinata con un materiale interno resistente al calore per riporre lo styler immediatamente dopo l'uso, questa custodia si trasforma in un tappeto avvolgibile resistente al calore per sostenere il tuo styler mentre pettini i capelli. È l'accessorio perfetto per riporre il tuo styler e proteggerlo ovunque tu vada!

Scoprila su Amazon.it a 26? con uno sconto del 19%

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!