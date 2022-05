Offerte giardino: cinque prodotti per vivere al meglio lo spazio esterno

Il giardino in estate diventa il luogo perfetto in cui rilassarsi, prendere il sole e trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari.

Gli spazi all’aperto come terrazzi e balconi sono un modo per approfittare del verde e della natura, ma anche l’occasione per organizzare grigliate o cene in cui sfoderare le proprie doti culinarie.

Arredarlo e avere tutti i comfort può diventare costoso. Per avere l’indispensabile anche con un budget ridotto vediamo le migliori offerte per rendere il giardino di design.

Salottino 4 Posti

In estate il giardino si trasforma in una stanza in più, in cui accogliere gli ospiti e godere nello stesso tempo del sole e di temperature più miti, quindi deve avere l’indispensabile per stare in compagnia e comodi, se volete arredare il terrazzo o il giardino non potete farvi sfuggire il salottino quattro posti. Linee semplici ed essenziali caratterizzano gli arredi da esterno, perfetti per chi ama lo stile minimal, il divanetto due posti e le poltrone hanno una comoda seduta con un morbido cuscino sfoderabile per averlo sempre pulito. Il tavolino completa il salottino pensato per sistemare drink e snack. Realizzato in rattan di qualità riesce a resistere al tempo e agli agenti atmosferici.

Disponibile in antracite, bianco e marrone permette di adattarsi ad ogni stile al prezzo di 205,00€ con uno sconto del 18%

Amaca

Il giardino è il luogo perfetto per rilassarsi e prendere il sole soprattutto per coloro che non possono andare al mare, per questo l’arredo da non farsi sfuggire è l’amaca. Il modello realizzato in tela ispessita di alta qualità, la rende resistente all’usura. L'amaca dotata di un'asta in legno curva da 40 cm consente di stringere l'amaca e tenerla ben bilanciata il nodo di metallo rinforzato insieme, poi, assicura una maggiore protezione. Le 2 cinghie in nylon ad alta densità, permettono di installare l'amaca su un supporto o appenderla agli alberi in pochi minuti.

I colori vivaci e la stampa a righe con le tinte brillanti faranno dell’amaca il punto focale del giardino al prezzo di 29,99€ con uno sconto del 17%

Sedia pieghevole

Per chi ha poco spazio in giardino, ma non vuole rinunciare alla comodità, la sedia pieghevole a poltroncina è immancabile. Leggera e funzionale, si apre e si chiude in un attimo. Lo schienale ergonomico, oltre a fornire un supporto lombare, è realizzato con un tessuto traspirante facilmente lavabile con ogni tipo di detergente. Il modello a dondolo assicura un piacevole dondolio e permette di cambiare il telo con pochi e semplici gesti.

La sedia disponibile in differenti colori, si abbina ad ogni stile ed è possibile acquistarla al prezzo di 36,90€ con uno sconto dell’8%

Ombrellone

Proteggersi dal sole con questo ombrellone è facile perché offre un'ampia superficie sotto cui ripararsi grazie alla struttura doppia. La copertura realizzata in poliestere di alta qualità resiste alle intemperie e ai raggi del sole, senza scolorire così da conservare un aspetto elegante anno dopo anno. La struttura in acciaio anti-ruggine e le 12 stecche di supporto assicurano stabilità e resistenza, mentre il sistema di apertura a manovella permette di controllare facilmente l'ombrellone.

Disponibile nei colori classici, l'ombrellone potrà dare un tocco di colore all'esterno nelle nuance gialle o rosse al prezzo di 110,45€ con uno sconto del 18%

Gazebo

Per decorare l'esterno con eleganza, basta un semplice gazebo per intrattenere gli amici e i familiari o organizzare festa, ma anche per rilassarsi. Il modello con struttura in alluminio resistente alla ruggine e gli otto chiodi per ancorarlo a terra permettono al gazebo di resistere ad ogni intemperia. Il tettuccio con sfiato, per assicurare la circolazione dell'aria, è realizzato in poliestere con protezione UV e pareti laterali a 2 strati che garantiscono resistenza e ombra.

Il gazebo con zanzariera rimovibile tiene lontani gli insetti al prezzo di 297,45€ con uno sconto del 15%

